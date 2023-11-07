路透：百度改向華為訂購AI晶片以取代輝達

路透周二 (7 日) 援引知情人士消息報導，百度 (BIDU-US) 今年向華為訂購人工智慧 (AI) 晶片，這進一步表明，美國的壓力正促使中國接受華為產品，將其當作輝達的替代品。

知情人士透露，百度早在 8 月下旬就開始向華為下單，比各界普遍預估美國限制新規出爐的時間點更早。美國在 10 月限制對中國出口晶片和晶片製造設備，其中 AI 晶片巨擘輝達的產品也涵蓋在內。

報導指出，百度向華為訂購 1,600 片華為 910BAscend AI 晶片，作為輝達 A100 晶片的替代品，用在 200 台伺服器上。據悉，截至 10 月華為已向百度交付逾 60% 的訂單，即約 1,000 片晶片。

另一名知情人士說，這筆訂單的總價值約為人民幣 4.5 億元 (合 6,183 萬美元)，華為將在年底前交付所有晶片。

儘管百度的這筆訂單的數量與和輝達訂購的相比為不足道，但此舉意義重大，意味著一些公司會把給輝達訂單轉向華為。值得注意的是，除百度外，阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊都是輝達的長期客戶。

另外，知情人士還說，百度之所以訂購 910B 晶片，是為保將來無法再從輝達購買做準備。截稿前，百度、華為並未立即回應置評請求，輝達則拒絕置評。

輝達 (NVDA-US) 周二美股盤前股價小跌 0.77%，每股暫報 454.01 美元。

根據華為的官網，自 2020 年以來，該公司一直與百度合作，讓百度的 AI 平台能與華為的晶片相容。今年 8 月，兩家公司表示將加深百度文心一言 (Ernie)AI 模型與華為 Ascend 晶片之間的相容性。

分析人士上月曾預測，美國的限制將替華為在其 70 億美元的中國市場擴張創造機會。自 2019 年來，該公司一直是美國出口管制的對象。

隨著中國政府扶植國內半導體產業企圖趕上海外同行，同時敦促國內企業採用本土替代技術取代海外技術，這些命令凸顯華為在技術上取得進展。