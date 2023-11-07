〈財報〉Uber第三季業績憂喜參半 看好第四季展望

Uber 周二 (7 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，儘管該季營收年增逾一成，但仍低於華爾街分析師預期，寫下自 2021 年以來最低成長紀錄，同時每股獲利表現也不及預期。財報消息影響 Uber 盤前股價一度暴跌 7%，但因營益連續兩季表現亮眼，跌幅又迅速收窄。

另外，該公司還押注年底假日購物季將提振叫車和外送服務，上調本季 (第四季) 經調整後核心獲利和總預訂量，高於市場預期。截稿前，Uber(UBER-US) 周二盤前股價下跌 1.14%，每股暫報 47.59 美元。

展望未來，Uber 預估第四季總預訂量 (包括叫車、外送與貨運) 將介在 365 億至 375 億美元之間，高於分析師平均預期的 363 億美元；經調整後稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 估介在 11.8 億至 12.4 億美元區間，也高於分析師平均預估的 11.5 億美元。

根據財報，Uber 第三季 (截至 9/30) 營收年增 11% 至 92.9 億美元，低於分析師平均預估的 95.3 億美元，其增幅不僅低於第二季的逾 14%，也遠不及去年同期的 70%；經調整後 EBITDA 報 10.9 億美元，高於 10.2 億美元的預期，但稀釋後後每股獲利僅 0.08 美元，低於預期的 0.1 美元；淨利報 2.21 億美元，合每股賺 0.1 美元，而去年同期淨損 12 億美元或每股虧 0.61 美元，當中包括投資股票重估帶來的 9,600 萬美元損失。

圖：Uber 財報

對於第三季營收成長緩慢，Uber 將其歸咎會計制度變化。值得注意的是，該公司第三季預訂量年增 21% 至 353 億美元，遠超分析師預估的 346 億美元，也高於公司預估的 350 億美元；營益收入報 3.94 億美元，優於去年同期的虧損 4.95 億美元，也較第二季的獲利 3.26 億美元要好。

按部門劃分，叫車業務預訂量在第三季年增 31% 至 179 億美元、營收報 50.7 億美元；外送業務預訂量年增 18% 至 160.9 億美元、營收報 29.3 億美元；貨運營收年減 27% 至 12.7 億美元，仍為 Uber 的一大挑戰。

其他數據方面，Uber 第三季平台的月活躍用戶數量達到 1.42 億，年增 15%。而在此期間，該平台完成 24.4 億次的叫車服務，年增 25%。

Uber 執行長柯霍斯洛夏西 (Dara Khosrowshahi) 表示，公司將進入一年之中最繁忙的季節，平台消費者需求依然健康。而強勁的預訂量成長態勢會延續到第四季 (本季)，在流動性和交付能力的強勁推動下，10 月的總叫車行程和預訂量達到歷史新高。

另一方面，Uber 競爭對手 Lyft(LYFT-US) 今年祭出降價策略已提高市占率。不過分析師認為，這一策略對 Uber 的影響不大，因為 Uber 的業務層面廣泛，當中包括龐大的外送業務。