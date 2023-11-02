美Q3勞動生產力創3年來最大增幅 有助緩解近期薪資成長影響

美國勞工部周四 (2 日) 公布最新數據顯示，第三季勞動生產力創下 3 年來最大增幅，有助緩解近期薪資成長帶來的通膨影響。經濟學家認為，數據可能會讓聯準會 (Fed) 在今年剩餘時間內保持利率不變。

具體來看，美國第三季生產力 (即非農企業員工每小時產值) 折合年率初值報 4.7%，高於經濟學家預期的 4.1%，也高於第二季上修後的 3.6%。

另外第三季單位勞動力成本 (及企業替生產一單位產值而支付給員工的成本) 下滑 0.8%，遠低經濟學家預期的 0.7%，也遠遠不及第二季上修後的 3.2%，修正前為 2.2%。

分析指出，單季生產力數據相當不穩定，但整體而言，連續的成長表明企業正在加大努力提高效率。儘管借貸成本高漲，但企業投資保持堅挺，支撐長期經濟成長。

值得注意的是，生產力持續成長有助於抑制薪資和其他成本上漲帶來的痛苦，否則這些成本可能會促使企業提高商品和服務價格。由於薪資仍在強勁成長，聯準會 (Fed) 官員可能會對生產率增速加快感到些許安慰。

另外，報告還顯示美國第三季時薪成長 3.9%，較第二季的 6.9% 顯著放緩；按年來看成長 4.2%。

彭博經濟學家 Estelle Ou 認為，第三季非農生產力和單位勞動力成本進一步證明普遍的通膨降溫趨勢，應該會支撐 Fed 在今年剩下時間內保持利率不變。