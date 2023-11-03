SpaceX旗下星鏈已實現損益兩平 離上市不遠了？

太空探索公司 SpaceX 執行長馬斯克周四 (2 日) 表示，SpaceX 的衛星網路部門星鏈 (Starlink) 已經實現現金流損益兩平。該消息對 SpaceX 來說是個里程碑的進步，星鏈距離上市的目標又更近一點。

馬斯克曾在 2021 年表示，一旦現金流合理可預測，SpaceX 將分拆星鏈業務並將其上市。因此這次損益兩平的消息格外受到市場矚目。

馬斯克在 X(前推特) 上發文表示：「很高興向大家宣布，SpaceX 星鏈已經實現現金流損益兩平！多虧優秀團隊的出色工作。」

(圖：馬斯克 X)

馬斯克還提到，星鏈現在也占所有軌道上活躍衛星的大多數，並將在明年之前占從地球累積發射所有衛星中的大多數。

不過目前有關 SpaceX 的財務細節仍然很少，但該公司總裁兼營運長 Gwynne Shotwell 今年早些時候表示，公司已經實現了單季的現金流正值，今年預估將實現獲利。

根據華爾街日報 (WSJ)9 月份援引一份文件報導，星鏈去年的營收成長 6 倍多，達到 14 億美元，但沒有達到馬斯克設定的目標。SpaceX 的估值約為 1,500 億美元，是全球最有價值的民間企業之一。

上述消息與去年馬斯克的表態有著巨大的轉變。馬斯克當時表示，星鏈仍在虧損，他對該公司最大的目標是「不破產」。

自去年以來，星鏈一直備受矚目，因為其幫助烏克蘭提供衛星通訊，這對烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭至關重要。

另外，馬斯克上個月表示星鏈將支援加薩走廊與國際公認援助組織通訊，自該區的電話與網路遭中斷後，該地人民從此與世隔絕。