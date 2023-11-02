美上周初領失業金人數超預期成長至21.7萬 續領人數創6個月新高

美國勞工部周四 (2 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數溫和成長，寫下兩個月新高，可能是受美國汽車工人聯合會 (UAW) 針對底特律三大汽車製造商罷工所致，與此同時上周續領失業金人數升至 6 個月新高，透露就業市場出現降溫跡象。

美上周初領失業金人數溫和上升，超出市場預期，但仍再低迷區間。(圖：ZeroHedge)

不過有分析認為美國失業水準仍低，有鑑於經濟活動和需求依然強勁，企業尚未開始裁員。人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas(CGC) 同日公布數據顯示，美企 10 月裁員 36,836 人，較 9 月減少 22%，不過和去年同期相比則成長 9%。

截至 10 月 28 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，高於市場預期的 21 萬人，也高於上周修正後的 21.2 萬人，4 周移動平均值報 21 萬人。

截至 10 月 21 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 181.8 萬人，創 6 個月新高，較上周修正後的 178.3 萬人增加 3.5 萬人，遠高市場預期的 180 萬人，4 周移動平均值報 175.825 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

最近幾周，續領失業金人數有所增加，但經濟學家認為數據主要是反映出季節性波動調整的困難，而非潛在趨勢出現實質性變化。另外雖然初領失業金人數恢復成長，但仍處在低迷的水準。

美上周續領失業金人數創 6 個月新高。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，初領失業金人數報告與本周五 (3) 公布的 10 月非農就業報告無關，因該數據不在調查期內。10 月非農就業報告將更全面地反映就業市場的走向。經濟學家預估，10 月份新增約 18 萬個就業人數，仍高於新冠疫情前的就業成長趨勢。

專家看法

桑坦德美國資本市場 (Santander US Capital Markets) 首席經濟學家 Stephen Stanley 表示，這些數字加起來不算多，但足以讓人相信，最近幾周初領失業金人數的上升，大部分與 UAW 罷工有關。不過隨 UAW 罷工告一段落，數字可能會開始變化。

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，初領失業金人數的溫和上升，加上續領失業金人數的持續增加，表明勞動力市場比表面上看起來更疲軟。在過去的報告中，家庭調查數據顯示，失業人數的成長速度快於脫離失業的人數的成長速度——這通常是失業率上升的主要指標。