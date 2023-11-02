〈美股早盤〉市場押注Fed不再升息 主要指數開高 美債殖利率續跌

市場預測美國聯準會 (Fed) 貨幣緊縮政策已接近尾聲，而大量樂觀企業財報數據也提振情緒，美股主要指數周四 (2 日) 開高，美債殖利率繼續走跌。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 230 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 150 點或近 1.2%，標普 500 指數漲逾 1%，費城半導體指數漲近 1.6%。

Fed 連續第二次貨幣政策會議上沒有升息之後，主席鮑爾暗示現在可能已經完成四十年來最激進的緊縮周期，其轉向鴿派令市場振奮。10 年期美國公債殖利率兩周來首次跌破 4.75%，延續早些時候美國財政部計劃放慢長期債券標售步伐引發的走勢。

儘管 Fed 保留對強勁經濟成長採取額外政策行動的可能性，但鮑爾推測美債殖利率處於高位反而可能有助於央行保持貨幣條件的限制性，以消除本輪商業周期的過度通膨。

Fed 公布 11 月利率決策後進行的最新 Markets Live Pulse 調查顯示，投資人認為，隨著 Fed 接近結束升息，美債的拋售似乎即將結束，與此同時，推動美債走勢的核心力量也由貨幣政策讓位給聯邦政府的赤字規模。

經濟數據方面，本周五 (3 日) 非農就業報告出爐之前，數據顯示美國勞動生產率創下 3 年來最大增幅，有助於緩解近期薪資成長帶來的通膨影響。經濟學家預估，繼 9 月份增加 33.6 萬人之後，10 月份非農就業人數將增加 18 萬人。

另外，上周初領失業金人數升至 21.7 萬人，高於預期的 21 萬和前值 21.2 萬；續領失業金人數則持續升至 181.8 萬的 6 個月新高，超出預期的 180 萬和前值的 178.3 萬。

截至台北時間周四（2 日）21 時許：

焦點個股：

Roku(ROKU-US) 早盤上漲 19.46%，至每股 71.31 美元

串流媒體設備商 Roku 盤前大漲逾 19%，此前該公司公布第三季營收為 9.12 億美元，年增 19.8%，高於市場預期的 8.55 億美元；調整後 EBITDA 為 4,300 萬美元，去年同期虧損 3,440 萬美元。第三季活躍帳戶數達 7,580 萬，較去年同期淨增 230 萬，增幅 16%。

Palantir (PLTR-US) 早盤上漲 17.63%，至每股 17.55 美元

Palantir 第三季營收 5.58 億美元，年增 17%，超出市場預期。該公司連續第四季 GAAP 獲利，GAAP 每股獲利為 0.03 美元。Palantir 將全年營收預期提高到 22.16 億美元至 22.20 億美元之間。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.35%，至每股 347.26 美元

經過幾個月的付費測試之後，被業界寄予厚望的微軟 Office 365 Copilot，正式啟動預購。Office 365 Copilot 僅面向企業客戶，每名使用者售價為 30 美元 / 月，分析師預計短期內對營收貢獻不大。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.7 萬，預期 21 萬，前值 21.2 萬

美國上周續領失業金人數報 181.8 萬，預期 180 萬，前值 178.3 萬

美國第三季非農生產率初值報 4.7%，預期 4.1%，前值 3.6%

美國第三季非農單位勞動力成本初值報 - 0.8%，預期 0.7%，前值 3.2%

美國 9 月耐久財訂單月增率修正值預期 4.7%，前值 4.7%

美國 9 月工廠訂單月增率預期 2.4%，前值 1.2%

華爾街分析：

摩根大通資產管理公司 (JPMorgan Asset Management) 投組經理 Priya Misra 表示，本周五的就業資料將至關重要，如果經濟數據報告疲弱，利率將繼續走低，但金融狀況可能不會進一步放鬆，因為衰退可能看起來更加迫在眉睫。一份強勁的報告出爐後，市場將緊張地留意 Fed，看他們是否會做出反應。

美國股市罕見的連 3 個月下跌，但對投資人來說，這也有好的一面，如果歷史可以借鑒的話，悲觀情緒正在替未來的上漲奠定基礎。美銀的一項反向指標正接近發出「買入」訊號，該行策略師表示，該指標目前的水準意味著未來 12 個月標普 500 指數的價格回報率將達到 15.5%。