本週操盤筆記：Fed主席鮑爾談話、特斯拉財報、中國第三季GDP

本週重點國際財經大事包括：美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾等多名官員發表談話、最新經濟褐皮書出爐；美股財報季續跑，摩根士丹利、高盛等銀行股接棒，特斯拉、Netflix、艾司摩爾重磅科技股第三季成績揭曉；中國公布包含第三季國內生產毛額 (GDP) 在內經濟數據。

本週操盤筆記 (1016-1020)

1.Fed 主席鮑爾等官員談話、最新經濟褐皮書

Fed 將在台灣時間週四 (19 日) 凌晨兩點公布最新一版的經濟褐皮書，評估當前的經濟情勢，緊接著隔日台灣時間週五 (20 日) 凌晨 12 點，Fed 主席鮑爾將在紐約經濟俱樂部發表談話，市場屏息靜待鮑爾言談中有關利率動態的重要線索。

除鮑爾外，Fed 二把手傑佛森、今年握有投票權的費城聯準銀行總裁哈克、達拉斯聯準銀行總裁蘿根、紐約聯準銀行總裁威廉斯等官員也將發表談話，此外還有 Fed 理事庫克、華勒以及負責監管銀行的巴爾。本週五之後，Fed 官員將進入貨幣政策會議之前的靜默期。

隨著美國公債殖利率飆升，越來越多決策者談話透露，殖利率飆升收緊金融環境，導致再次升息的必要性降低。然而，美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 增速超預期，暴露通膨依然頑強，市場期待能從鮑爾的口中聽到升息必要性降低的這句話。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 認為，Fed 對抗通膨的進展在 9 月陷入停滯，一方面表明想要完全消除物價壓力前景不明朗，但目前的處境是，Fed 仍無法排除在 12 月升息的可能，因此不太可能宣布進入暫停升息階段。

2. 財報季續跑，特斯拉、Netflix、艾司摩爾上季成績出爐

本週美股財報季續跑，銀行股方面由高盛 (GS-US)、美銀(BAC)、摩根士丹利(MS-US) 接棒公布第三季業績，其中市場最擔心的是高盛的表現，因為其在探索零售業務受挫後，近來首次公開發行 (IPO) 市場依然平淡，對該行來說並不樂觀。值得注意的是，本週還有許多美國地區性銀行公布財報，不排除會再現「高利率受害者」。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 本週將公布最新一季財報，該公司第三季交車量僅 43.5 萬輛，低於華爾街分析師預期的 45.6 萬輛，還較第二季有所下滑，這也是其自去年第二季以來首次出現交車量季減。

因此，不少分析師開始降低對特斯拉財報的樂觀預期，根據 FactSet 數據顯示，華爾街普遍認為特斯拉第三季每股獲利為 0.74 美元、營收為 243.2 億美元，而第二季營收為 249.27 億美元、每股賺 0.78 美元。

與此同時，美國串流媒體龍頭 Netflix(NFLX-US)、半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 也將在本週公布第三季成績單。

3. 中國 9 月經濟數據、第三季 GDP

中國將在本週公布 9 月工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額以及第三季國內生產毛額 (GDP) 年增率等重磅經濟數據。

中國國家統計局先前公布數據顯示，中國上半年 GDP 年增率為 5.5%，第二季 GDP 年增率為 6.3%，上半年中國經濟整體呈現良好的向上態勢。多名專家均對第三季數據預期樂觀，估第三季 GDP 年增速可能在 4% 以上。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬預估，中國第三季 GDP 年增 4.8%，前三季 GDP 年增 5.2%。另外渣打銀行研究分析師預估，中國第三季 GDP 年增率為 5.1%。

4. 主要經濟體經濟數據

美國將公布 9 月零售銷售，市場預估 9 月整體和核心零售銷售額將分別放緩至 0.2% 和 0.1%，而 8 月的增幅均為 0.6%。近期美國消費者信貸數據顯示，美國消費者在 9 月分大幅削減支出，增添數據意外下滑的風險。

此外，德國將公布 10 月 ZEW 經濟景氣指數和 10 月 ZEW 經濟現狀指數；歐元區、日本將公布 CPI 數據。值得注意的是，日本央行總裁植田和男將在週五發表談話備受市場矚目，屆時可能會對日元造成波動。