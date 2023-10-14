以巴衝突、Fed會議紀錄、台積電運動會 本周大事回顧

以色列、巴勒斯坦衝突不斷擴大，中東局勢越趨緊張，引起市場避險意識升溫，帶動原油、黃金價格大漲，美國本周公布 9 月 CPI，數據仍居高不下，同時聯準會也公布會議紀錄，預期高利率政策將維持一段時間，台積電今 (14) 日舉辦運動會，創辦人張忠謀也現身談話，以下為本周大事回顧：

〈以巴衝突〉雙方傷亡超過 1.3 萬人 原油、黃金期貨大漲

以巴衝突雙方傷亡不斷增加，目前傷亡人數已經超過 13,000 人，英國首相蘇納克下令在地中海部署軍隊，支援以色列自我防衛，且以國已要求加薩人南遷，可能是以軍為地面進攻做準備。

由於以巴衝突讓中東局勢越趨緊張，本周原油期貨價格上漲 6.5%，且隨著避險意識升溫，黃金期貨周五跳漲逾 3%，收復 1900 美元整數關卡，本周共計上漲 5.2%，一口氣大漲約 100 美元。

Fed 會議紀錄：高利率要維持一段時間、決策應「謹慎行事」

美國聯準會 (Fed) 周三公布 9 月 19 至 20 日貨幣政策會議紀錄顯示，決策者在當時會議上對是否需要進一步升息存有分歧，儘管結果來看今年可能會再升息一次。此外官員也一致認為在通膨回落至 2% 之前利率需要保持在高峰，對利率決策須「謹慎行事」。

通膨頑強難降！美 9 月 CPI 超預期年升 3.7% 連兩月加速成長

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 連續第二個月快速成長，主要是受到能源價格飆升推動，另外核心 CPI 增速雖有放慢，但因住房通膨難退仍居高不下，該份報告強化聯準會 (Fed) 維持高利率好抑制通膨的意圖。

〈台積運動會〉受地緣政治影響 張忠謀：台積電未來挑戰與競爭會更多

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 周六舉辦 2023 年運動會，創辦人張忠謀表示，別的公司會利用地緣政治趨勢，台積電以後的競爭環境，絕對不會比過去幾年輕鬆，面臨的挑戰將更多，英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 就常說，「非與台積電競爭不可」。

〈進出口統計〉新品拉貨 + 低基期 台灣 9 月出口終結連 12 黑轉正

財政部周三公布台灣 9 月進出口統計，在新品拉貨及低基期效應下，單月出口值 388.1 億美元，年增 3.4%，不僅終止連 12 黑周期，年增幅亦優於財政部預期。

〈台塑四寶業績發表〉Q3 獲利季增逾 12 倍 台塑化轉盈登每股獲利王

台塑四寶周三公布自結第三季財報，受惠進入傳統需求旺季，加上原油價格上漲，推升產品行情，四寶稅後純益共達 356.82 億元，季增超過 12 倍，其中，台塑化除一舉扭轉上季頹勢，轉虧為盈外，每股更大賺 1.81 元，EPS 居四寶之冠。

〈大立光法說〉 旺季加溫 林恩平：10 月動能優於 9 月 11 月還比 10 月高

大立光 (3008-TW) 周四召開法說會，9 月營收回升至 55.72 億元、創 46 個月來新高，執行長林恩平指出，預期 10 月營運動能會較 9 月好，11 月更比 10 月好，高階手機鏡頭需求見到回溫走勢，部分客戶甚至出手增加訂單。對於生產良率仍有提升的空間，將有助於毛利率的改善。