美上周初領失業金人數報20.9萬 連續第四周低於21萬人

美國勞工部周四 (13 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數與前次修正後人數持平，仍保持在歷史新低水準附近，再次表明美國就業市場在利率上升的情況下依然強勁。

美國上周初領失業金人數仍維持在歷史新低附近的水準。(圖：ZeroHedge)

截至 10 月 7 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.9 萬人，低於市場預期的 21 萬人，與上周修正後的 20.9 萬人持平，4 周移動平均值報 20.625 萬人。

截至 9 月 30 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 170.2 萬人，較上周修正後的 167.2 萬人增加 3 萬人，高市場預期的 168 萬人，4 周移動平均值報 167.425 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管上周續領失業金人數超過 170 萬人，但仍在今年迄今的低點。高盛指出，在過去 6 個月中，持續的季節性扭曲對續領失業金人數的影響越來越大，目前預估，這些扭曲的逆轉可能會在 9 月底至 3 月底期間累計增加 37.5 萬人。

高盛預估未來續領失業金人數將出現成長。(圖：ZeroHedge)

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 首席美國經濟學家法魯奇 (Rubeela Farooqi) 表示，整體來看企業裁員人數仍低，對員工需求還是非常強勁，這點從就業成長、低失業率和職位空缺數增加中可以看出。儘管 Fed 努力替就業市場降溫，但目前看來企業尚未迅速裁員。

美國聯準會 (Fed) 接連升息讓通膨從去年觸及的 40 年高點穩步下降，但目前經濟和就業市場依然保持強勁。與此同時，通膨壓力緩解和就業狀況良好的結合，強化外界對 Fed 能夠實現經濟軟著陸的希望。