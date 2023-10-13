中東衝突加劇引發市場避險情緒 石油、黃金價格飆升

中東衝突可能在本周末加劇，引發全球範圍內的避險情緒，投資人紛紛湧向避險資產，雖然美元周五 (13 日) 走低與昨日表現相對持平，但黃金、國際油價、債券價格都在飆升。

截稿前，美元指數升至 106.415，自上周五達到美國 9 月非農報告公布前的水準以來一直沒有任何進展。

美元相對昨日表現持平。(圖：ZeroHedge)

以色列軍方周五正在加薩走廊附近集結戰車，預料將發動地面入侵，呼籲加薩走廊 (Gaza Strip) 最大城加薩市所有平民在 24 小時內往南遷移。另一方面，哈瑪斯旗下的武裝團體艾茲丁 ‧ 卡薩姆旅 (Ezzedine al-Qassam Brigades) 表示，已經向以色列的阿什克隆 (Ashkelon) 發射了 150 枚飛彈，作為對流離失所和針對平民的回應。

雖然以色列與哈瑪斯之間的戰爭尚未對全球石油供應和流動產生任何影響，但交易員擔心這場衝突可能會擾亂透過重要交通要道的原油運輸，或導致對伊朗石油出口實施更嚴格的限制。此外美國強化對俄羅斯原油出口制裁，綜上所述加劇市場對供應的擔憂。

倫敦皇家資產管理公司 (Royal London Asset Management) 多重資產主管 Trevor Greetham 表示，儘管市場每天都在評估上述狀況，但一種情形視，油價的確會大幅上漲，以應對該地區可能出現的供應中斷。

截稿前，11 月到期的西德州原油期貨上漲 3.86%，至每桶 86.11 美元；12 月到期的布蘭特原油期貨上漲 3.90%，至每桶 89.35 美元。

西德州原油期貨漲近 4%，布蘭特原油價格飆近每桶 90 美元。(圖：ZeroHedge)

與此同時，自哈斯瑪襲擊以色列以來，黃金一直在上漲，現貨黃金已回到 1,900 美元上方，而債券再次湧入購買現象，收復昨日美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 報告公布後大部分漲幅。截稿前，美國 10 年期公債殖利率跌至 4.64%，較開盤時跌幅有所收窄；黃金上漲 2.32%，報每盎司 1,926.60 美元。