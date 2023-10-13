富國銀行上調今年淨利息收入預測 盤前股價漲近3%

富國銀行周五 (13 日) 盤前公布 2023 會計年度第三季財報，該行繼續受惠美國利率攀升，上季淨利息收入（Net Interest Income, NII）打敗華爾街分析師預期，同時上調全年財測，分析師估該行未來也將在高利率環境下持續受惠。利多消息激勵富國銀行盤前股價漲近 3%。

(圖：富國銀行財報)

截稿前，富國銀行 (WFC-US) 周五盤前股價上漲 2.92%，每股暫報 40.90 美元。美國銀行股的財報能了解美國消費者和企業在當前利率更高、更持久的表現，進而一窺經濟狀況。

展望未來，富國銀行預估今年全年淨利息收入將比去年同期高出 16%，較先前預測的 14% 向上調整。與此同時，FactSet 調查分析師認為，該行第四季 (本季) 的淨利息收入將有所成長，預估會達到 127.3 億美元，高於去年同期的 121 億美元。

根據財報，富國銀行第三季 (截至 9/30) 營收報 208.6 億美元，高於 FactSet 調查分析師預估的 200.9 億美元；每股獲利報 1.48 美元，優於分析師預估的 1.24 美元。

值得注意的是，富國銀行第三季淨利息收入年增 8.3% 至 131 億美元，遠超華爾街分析師平均預估的 128 億美元。凈利息收入是指銀行或其他金融機構資產的利息收入與負債的利息支出之間的差值，反映銀行在短期內 (一般為一年以內) 經營資產或負債的成果，是銀行財報的重要指標。

其他方面，富國銀行第三季存款總額從去年同期的 1.41 兆美元降至 1.34 兆美元。隨利率攀升，一些客戶將資金轉移到貨幣市場基金，以尋求更高的收益率。

此外，財報還顯示該行在第三季的貸款損失撥備為 12 億美元，低於分析師預期，其中包刮 3.33 億美元主要與辦公貸款相關的信貸損失撥備。

富國銀行執行長 Charlie Scharf 表示，雖然美國經濟仍保持彈性，但已見經濟放緩的影響，貸款餘額下滑、沖銷持續溫和惡化。他也說，富國銀行除了在風險和控制工作上取得進展，還會繼續推進業務策略。