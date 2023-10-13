摩根大通Q3獲利亮眼 CEO戴蒙卻警告：「現在是數十年來最危險的時刻」

摩根大通 (JPM-US) 周五 (13 日) 美股盤前公布了強勁的第三季獲利表現，同時該行執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 就全球面臨的多重威脅發出警告，認為現在可能是幾十年來世界最危險的時刻。

戴蒙指出，先前的俄烏衝突再加上哈瑪斯 (Hamas) 上周對以色列發動的突襲，可能對能源與糧食市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠的影響。

除軍事衝突外，戴蒙提到迅速成長的美國國家債務和「有史以來最大的和平時期財政赤字」，他認為這增添通膨和利率居高不下的風險。

值得注意的是，戴蒙認為美國聯準會 (Fed) 進行的量化緊縮 (QT) 舉措，在做市能力日益受到監管限制之際，降低了金融體系中的流動性。

他表示自己一直在警告客戶，利率不僅可能保持在高峰，而且可能在此基礎上大幅上升。他說：「縮然我們抱著最好的希望，但我們也替廣泛的結果做好準備，這樣無論環境如何，摩根大通都能始終如一替客戶提供服務。」

財報方面，摩根大通第三季 (截至 9/30) 獲利報 131.5 億美元，合每股 4.33 美元，較去年同期成長 35%。然而戴蒙卻警告說，業績表現來自淨利息收入 (NII) 和信貸成本收入，未來可能不會持續下去。