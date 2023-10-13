〈美股早盤〉美銀行股Q3財報繳佳績 主要指數開高 道指漲近280點

美國主要銀行在開盤前陸續公布上季亮眼財報，再加上 9 月進口物價增速遠低於預期提振市場情緒，美股主要指數周五 (13 日) 開高，美債殖利率在前一交易日大漲後回落。

截稿前，道瓊工業指數漲近 280 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 0.10%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美股開盤前，華爾街主要銀行包括摩根大通 (JMP-US)、花旗(C-US)、富國銀行(WFC-US) 紛紛公布第三季財報，成績均表現亮眼激勵股價走高。與此同時，美國 9 月進口物價月增僅 0.1% 低於市場預期，提振股市情緒。美國 10 年期公債殖利率回落、美元指數走跌。

地緣政治方面，外媒報導指出以色列正準備對加薩發動地面進攻，隨以色列與哈瑪斯的戰爭升級，再加上伊朗介入，國際原油價格可能升至每桶 150 美元，同時讓全球經濟產值減少約 1 兆美元。

Market Securities LLP 首席經濟學家兼策略師 Christophe Barraud 表示，由於交易員可能希望避險地緣政治風險，債券或在周末前反彈。

此外，美國利率在更長時間內維持高峰的展望，也打壓市場風險胃納。掉期合約將聯準會 (Fed) 再次升息 1 碼 (25 個基點) 的利率從本周三的近 30% 推高至 40%。

昨日美國最新數據顯示， 9 月消費者物價指數 (CPI) 連續第二個月快速成長，主要是受到能源價格飆升推動，另外核心 CPI 增速雖有放慢，但因住房通膨難退仍居高不下，該份報告強化 Fed 維持高利率好抑制通膨的意圖。

截至台北時間周五（13 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.38%，至每股 332.41 美元

根據監管機構文件，微軟已經完成以 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 的案子，這是微軟 48 年歷史上以來最大的一筆收購案，此前該公司平息英國和歐洲監管機構對市場競爭的擔憂，還從與美國監管機構的訴訟中獲勝。

摩根大通 (JPM-US) 早盤上漲 2.75%，至每股 149.82 美元

摩根大通 (JPM-US) 周五 (13 日) 美股盤前公布了強勁的第三季獲利表現，同時該行執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 就全球面臨的多重威脅發出警告，認為現在可能是幾十年來世界最危險的時刻。戴蒙指出，先前的俄烏衝突再加上哈瑪斯 (Hamas) 上周對以色列發動的突襲，可能對能源與糧食市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠的影響。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.34%，至每股 258.00 美元

市場研究公司考克斯汽車 (Cox Automotive) 昨日公布的一份報告顯示，美國今年第三季電動車銷量首次突破 30 萬輛寫下歷史新高，然而電動車龍頭特斯拉的市占卻下滑至有紀錄以來最低。報告顯示，特斯拉目前占美國電動車市場的一半，低於第一季的 62%。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月出口價格指數月增率報 0.7%，預期 0.5%，前值 1.1%

美國 9 月進口價格指數月增率報 0.1%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 10 月密大消費者信心指數預期 65.6，前值 66.0

華爾街分析：

國際信評巨擘穆迪 (Moody"s) 表示，在更高利率可能維持更長時間的預期之下，藍籌公司的再融資風險升至 13 年高點，而垃圾債發行人的再融資和違約風險上升，預估美國垃圾債違約率在 2024 年 1 月升至 5.6% 的峰值，之後到 8 月將回落至 4.6%。

美銀策略師 Michael Hartnett 表示，只要債券殖利率保持在歷史高點 5% 下方，則美股就可以避免慘澹的展望。這位策略師是華爾街對股市持較濃看跌情緒的一位，他認為在這種情況下，標普 500 指數短線可以繼續保持在 4,200 點上方。