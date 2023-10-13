Fed哈克重申鴿派論調 支持利率按兵不動

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周五 (13 日) 在德拉瓦州商會 (Delaware State Chamber of Commerce) 上表示，目前通膨正在放緩，除非經濟數據出現大幅變化，否則自己傾向利率按兵不動。此番言論與他 8 月在傑克森霍爾全球央行年會上的立場一致。

哈克今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上握有投票權，在決策者考慮下一步行動之際，他的談話特別有份量。值得注意的是，他的言論與近期其他幾位官員的論調類似，可能是迄今為止對暫停升息最明顯的表態。

哈克認為 Fed 已經到了可以將利率維持在目前水準的地步。他也指出經濟和金融狀況的演變比自己預期的好，物價正在降溫且就業市場吃緊狀況有所緩解，因此確信目前的政策利率具限制性，只要政策利率保持不變，就能穩步壓低通膨，讓市場更加平衡。

至於對美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 的意外升溫，哈克表示自己無法容忍通膨死灰復燃，但不會對正常的單月物價波動過度反應。

他強調，如果經濟形勢發生變化，會準備以任何一種方法調整政策，同時指出一些風險，其中包括勞工罷工、油價上漲、政府關門的可能性、學貸開始償還。

Fed 自去年連番升息後，今年一直在仔細調整政策，決策者表示需要在很長一段時間內保持高利率以冷卻通膨。

決策者在上個月的會議保持利率不變，同時暗示今年可能會再次升息。目前由於還有兩次貨幣政策會議要召開，一些官員認為，自 9 月的會議後美債殖利率的攀升可能消除進一步升息的必要性。