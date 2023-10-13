美國部分商品通膨有所降溫 服飾價格創下疫情以來最大跌幅

美國人似乎終於從高通膨困境中獲得了一些緩解。根據週四公佈的數據，9 月服飾價格出現自疫情爆發以來的最大跌幅，從男女裝到和童鞋等皆全面下跌。

此外，上個月許多家居用品價格也都有所下降。家具價格跌幅創一年多來最大。洗衣設備等電器也大幅下降。

研究機構 NIQ 全球思想領導總監 Lauren Fernandes 表示，本季主導消費者的情緒就是，盡力滿足家庭必需品。在他看來，人們今年可能不會去購買大型新家具，除非真的需要。

然而，服裝和家具價格下滑僅是為數不多的一個亮點。美國人仍然面臨住房和能源等大多數必需品價格上漲的問題，而且薪資成長不再跟上通膨的腳步。儘管強勁的就業市場為許多消費者提供了繼續消費的能力，但隨著購買力的下降，部分消費者已經開始感到了壓力。

NIQ 數據顯示，約 78% 的美國人被認為是「弱勢」消費者，意味著他們對自己的支出非常謹慎。 由於燃料和食品等價格造成壓力，這一數字較 2022 年的 74% 有所增加。

許多人目前是依賴信用卡維持生計，而在線上先買後付的情況預計將在年底長假創下歷史新高。零售商意識到消費者財務前景的不確定性，越來越多地轉向促銷活動來吸引買家。

雖然某些商品的價格正在下降，但服務價格仍在增加。漲幅較大的類別包括體育賽事現場門票等娛樂服務。「人們對真正重要的假期時刻加倍投入，並對支出進行了很多考慮，而不是像過去那樣隨意分散支出。」