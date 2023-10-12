〈美股早盤〉美9月CPI略高預期 市場押注Fed下月暫停升息 主要指數平盤波動

美國最新公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增速度高於經濟學家預期但與上月持平，而且核心 CPI 年增速度也較上月有所放緩，該報告強化市場對美國聯準會 (Fed) 下月保持利率不變的押注，美股主要指數周四 (12 日) 平盤波動，美債 10 年期殖利率和美元指數走揚。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 0.02%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.8%。

9 月 CPI 年增 3.7%，略高於市場預期的 3.6% 但與前值持平；剔除能源和食品成本的核心 CPI 年增 4.1%，符合市場預期但低於前值 4.3%。

按月來看，9 月 CPI 成長 0.4%，略高於預期的 0.3%，但低於前值 0.6%；核心 PCI 成長 0.3%，符合市場預期和前值持平，凸顯通膨頑強。

分析師普遍認為，核心 CPI 降溫可能會在一定程度上減輕 Fed 的壓力，但能源價格依舊強勢，讓通膨難以退燒，Fed 可能需要在更長時間內保持高利率。另外，通膨數據也可以看出，就業市場火熱的背景下，支撐消費者需求，這可能使物價繼續面臨升溫壓力。

與此同時，美國勞工部同日公布的另一份報告顯示，美國上周初領失業金人數報 20.9 萬，低於市場預期且與修正後前值持平；續領失業金人數報 170.2 萬，高於市場預期的 168 萬和前值 167.2 萬。報告顯示就業市場依然強勁。

能源方面，石油輸出國組織 (OPEC) 公布的最新月報顯示，儘管沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產持續到今年年底，但仍認為需求成長強勁，預估第四季石油缺口紀錄可能創下紀錄新高，同時維持今、明兩年需求增速不變。

OPEC 在報告中指出，由於石油需求強勁，今年第四季石油缺口將寫紀錄新高，預料全球石油庫存在該季每日減少 300 萬桶，為 30 年來最大的庫存減少。與此同時，OPEC 還預估今年全球原油需求增速將保持在每日 244 萬桶、明年則是每日 255 萬桶，均與前次預測持平。



截至台北時間周四（12 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.56%，至每股 261.52 美元

特斯拉日前表示，第 2,000 萬個 4680 電池已經在美國德州超級工廠迎來下線，而第 1,000 萬個 4680 電池實際上於今年 6 月 17 日下線，歷時約 16 周，這階段的平均產能大概在每日 8.55 萬左右。

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.41%，至每股 331.06 美元

外媒報導指出，微軟重新討論以 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 的計畫，此舉將避免歐盟的另一項調查，一旦英國反壟斷監管機構在未來幾天給予批准，這筆遊戲產業有史以來最大的交易將鋪平道路。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.40%，至每股 180.52 美元

蘋果正在為 iPad mini 和 iPad Air 未來的 AMOLED 顯示螢幕供應管道進行談判，涉及到三星顯示、 LG 顯示以及其他中國公司 (未具名)。供應鏈人士稱，蘋果目標是在 2025 年底開始量產這些零件，這暗示 OLED 版 iPad mini 和 iPad Air 可能會在 2026 年初亮相。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 CPI 年增率報 3.7%，預期 3.6%，前值 3.7%

美國 9 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 9 月核心 CPI 年增率報 4.1%，預期 4.1%，前值 4.3%

美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

上周初領失業金人數報 20.9 萬，預期 21 萬，修正後前值 20.9 萬

上周續領失業金人數報 170.2 萬，預期 168 萬，修正後前值 167.2 萬

華爾街分析：

高盛分析師日前報告中表示，如果伊朗的石油出口量因西方國家審查力度加大而下降，則伊朗的石油流量可能會降至去年同期水準，並導致布蘭特原油價格上漲至每桶 100 美元以上。

Guggenheim Investments 美國經濟學家 Matt Bush 認為，9 月的 CPI 並沒有令人驚艷到足以改變現況，因此預料 Fed 在月底會議不會升息。他指出，過去幾天內多名 Fed 官員承認美債殖利率表升帶來的金融環境已替 Fed 做了大量工作，這意味著不必再升息。此外，第四季可能會看到美國經濟放緩的跡象，勞動力市場疲軟，這將減輕 Fed 再次升息的壓力。