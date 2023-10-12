Fed會議紀錄：高利率要維持一段時間、決策應「謹慎行事」

美國聯準會 (Fed) 周三 (11 日) 公布 9 月 19 至 20 日貨幣政策會議紀錄顯示，決策者在當時會議上對是否需要進一步升息存有分歧，儘管結果來看今年可能會再升息一次。此外官員也一致認為在通膨回落至 2% 之前利率需要保持在高峰，對利率決策須「謹慎行事」。

會議紀錄指出，「大多數」決策者認為再升息一次「可能是合適的」，以幫助冷卻需求並在未來兩年內讓通膨率接近 2% 的目標，而「一些人」表示「沒有必要進一步升息」。

9 月的貨幣政策會議在利率按兵不動下告終。然而 FOMC 個人預期的點陣圖中，大約有三分之二的成員認為在今年年底前還需要再升息一次。自去年 3 月以來，FOMC 已經 11 次上調基準利率，使其達到 5.25%-5.5% 的目標區間，為 22 年來新高。

與此同時，預估中值顯示，決策這預估明年和後年的降息幅度會更小。會議記錄顯示，與會者普遍指出，重要的是要平衡過度緊縮和緊縮不足的風險。

會議記錄還顯示，制定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的成員普遍認為，在貨幣政策立場處在限制性區間的情況下，實現通膨的目標鋒線將變得更雙向，因此所有與會者都同意未來決策將「謹慎行事」，會依據經濟數據而非任何預設路徑做出決定。

至於美國經濟方面，會議紀錄顯示，經濟以穩健步伐擴張，就業市場正在達到更好的平衡，雖然通膨已經降溫，不過仍高於目標。決策者預估，需要讓經濟成長率低於 1.8% 的趨勢利率，才能減緩物價上漲。

美債殖利率飆升 多名官員不急著升息

分析指出，由於預料更高的利率峰值再加上未來兩年降息步伐放慢，讓美債市場在過去 3 周陷入動盪。從當時 9 月 20 日會議結束到 25 日，美國 10 年期公債殖利率躍升了 40 個基點，而且企業信用利差擴大，整體金融狀況收緊。

自 Fed 上月決議利率按兵不動以來，美國長期公債殖利率飆升促使一些決策者暗示，可能會在 10 月 31 日至 11 月 1 日的會議上再次暫停升息。

其中包括 Fed 二把手傑佛森 (Philip Jefferson)、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)、達拉斯聯準銀行總裁蘿根(Lorie Logan)、舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly) 在內的幾位 Fed 官員表示，金融環境收緊可能進一步打消升息的必要性。