UAW在福特最賺錢工廠展開罷工 與Stellantis恢復談判

美國汽車工人預計將於周四 (12 日) 恢復與克萊斯勒製造商 Stellantis (STLA-US) 的談判。前一天福特 (F-US) 最大、最賺錢的工廠開始罷工，美國汽車工人聯合會 (UAW) 和底特律三巨頭之間的賭注大幅增加。

消息人士表示，福特在周三 (11 日) 晚上決定關閉肯塔基州卡車工廠，該工廠擁有 8700 名工人，這是自 4 周週前針對性的罷工開始以來最大規模的罷工。

底特律三大汽車製造商的 15 萬名 UAW 工人中有近四分之一正在罷工，而未罷工的工廠還有數千人被暫時解雇，因為汽車製造商表示，罷工使他們的工作變得不必要。

肯塔基州的罷工是對 Stellantis 和通用汽車 (GM-US) 的警告。根據汽車製造商和 UAW 發布的摘要，這兩家公司的工資和福利待遇低於福特。

AutoForecast Solutions 全球車輛預測副總裁費歐拉尼 (Sam Fiorani) 表示：「這引起了所有人的注意。」「如果自上周以來它們還沒有生產出任何新產品，那麼通用汽車和 Stellantis 應該感到擔憂。」

汽車製造商已將最初的加薪提議提高了一倍多，同意隨著通貨膨脹而提高工資，並提高臨時工的工資；但工會仍然希望工資更高，廢除兩級工資制度，並將工會擴展到電池廠。

UAW 總裁費恩 (Shawn Fain) 決定在生產 Super Duty 皮卡車、林肯 Navigator 和福特 Expedition 大型 SUV 的裝配線罷工，這對福特來說是一個打擊，可能會迅速損害該汽車製造商的全年利潤。

福特位於肯塔基州的卡車工廠是其利潤最高的工廠，年銷售額達 250 億美元，約占該公司全球汽車收入的六分之一。

費歐拉尼說，「這裡有非常昂貴的產品，利潤極高，」「隨著 Super Duty 的入駐，這成為福特最大工廠。它們的目標是今年生產 40 萬輛汽車。」

加州大學柏克萊分校勞工教授沙肯 (Harley Shaiken) 表示，肯塔基州工廠「是一家利潤非常豐厚的工廠，而且由於根本沒有任何通知，因此它將特別具有破壞性」。「這是觸及獲利的重要一步。」

費恩表示，他的目標是透過採取有針對性的行動，而不是對所有業務進行全面罷工來讓汽車製造商失去平衡，「我們不會永遠等待，」「如果福特在罷工 4 個星期後仍無法做到這一點，那麼關閉其最大工廠的 8700 名工人將幫助他們理解這一點。」