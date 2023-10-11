〈美股早盤〉美債殖利率回落、市場靜待Fed會議紀錄 主要指數開高

市場消化高於預期的最新通膨數據，美國公債殖利率持續回落，投資人目光聚焦在聯準會 (Fed) 官員近日釋出的鴿派訊息，以及稍晚即將公布的 9 月會議紀要，美股主要指數周三 (11 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 120 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或 0.6%，標普 500 指數漲 0.4%，費城半導體指數漲近 0.4%。

美國勞工部公布的最新數據顯示，受到能源成本上升影響，美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 高於預期，引發市場對 Fed 會在更長一段時間內保持利率高峰預測。

根據報告，9 月 PPI 年增 2.2%，高於市場預期的 1.6% 與修正後前值 2.0%；剔除波動較大的食品和能源後，9 月核心 PPI 年升 2.7%，高於市場預期的 2.3% 與修正後前值 2.5%。

按月來看，美國 9 月 PPI 成長 0.5%，高於市場預期的 0.3% 和前值的 0.7；9 月核心 PPI 成長 0.3%，高於市場預期與前值的 0.2% 。從報告來看，能源成本上升阻礙 Fed 替通膨降溫的道路。

與此同時，投資人也靜待稍晚公布的 Fed 九月會議紀要，好從中尋找 Fed 下一步行動的線索。Fed 裡是鮑曼 (Michelle Bowman) 稍早重申自己的觀點，認為仍須進一步升息並把利率維持在高峰一陣子，好讓通膨回落到 2% 目標。

不過她的發言較前次的「多次」升息有所軟化，近期多名 Fed 官員認為美債殖利率飆升有起到類似升息作用，要保持耐心觀察市場變化，甚至可能不需要再升息。

展望本周，摩根大通 (JPM-US)、花旗集團(C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 將於周五 (13 日) 拉開財報季序幕，美國最大的幾家銀行準備沖銷的不良貸款數量預估達到新冠疫情爆發初期以來新高，原因是利率持續走高以及潛在的經濟低迷讓借款人陷入困境。

截至台北時間周三（11 日）21 時許：

焦點個股：

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤下跌 3.48%，至每股 106.60 美元

根據媒體報導，埃克森美孚預估將於周三披露以每股 250 美元以上的價格收購美國競爭對手先鋒自然資源 (Pioneer Natural Resources)(PXD-US)，交易價值約 600 億美元。然而這筆交易可能面臨反壟斷監管機構的嚴格審查，因為按產量計算，將推動埃克森成為美國第一大頁岩油生產商。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.08%，至每股 178.53 美元

研究機構 CCS Insight 發報告表示，到今年年底，全球 iPhone 保有量將達到 13 億台，其中超過 50% 是二手機，從 2024 年開始，iPhone 系列機型的平均壽命將達到 8 年。CCS Insight 分析師 Leo Gebbie 認為，蘋果 iPhone 顯然是「重複使用最多的智慧手機」，消費者在過去幾年內對二手 iPhone 的興趣大增。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.83%，至每股 130.55 美元

亞馬遜表示，其雲端運算部門 AWS 計劃到 2027 年在韓國的雲端運算基礎設施上投資 7.85 萬億韓元 (約合 58.5 億美元)。AWS 韓國子公司負責人 Ham Kee-ho 表示，這項投資計畫將幫助韓國成為基於網路雲端應用程式的全球強國。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 PPI 年增率報 2.2%，預期 1.6%，修正後前值 2.0%

美國 9 月 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.3%，修正後前值 0.7%

美國 9 月核心 PPI 年增率報 2.7%，預期 2.3%，修正後前值 2.5%

美國 9 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，修正後前值 0.2%

華爾街分析：

德銀在月度展望中表示，預估 Fed 和歐洲央行都將在明年開始降息。該行預估，由於經濟衰退的風險，Fed 明年將從第二季開始降息 175 個基點，高於市場普遍預期的 75 個基點。此外，他們預計歐洲央行將在明年 9 月進行首次降息。

對沖基金經理、億萬富翁 Paul Tudor Jones 表示，現在是他見過最具威脅的地緣政治環境，美國處於二戰以來最弱的財政環境中，目前投資美國股市是一個「非常具有挑戰性的時期」。他認為美國「很可能」在明年第一季度陷入衰退。