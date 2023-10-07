美債潰敗不會終結Fed的QT 但終點正浮出檯面

路透周五 (6 日) 報導，分析師認為債市動盪導致借貸成本飆升，但不太可能阻止美國聯準會 (Fed) 繼續推進每月從其 8 兆美元資產負債表中減持近 1,000 億美元債券的計畫。不過有分析師預估大約 13 個月內就會結束 QT。

這是因為儘管值利率飆升引發對潛在經濟衰退擔憂，但這一變動相對有序，雖然規模過大。債市波動性和流動性的關鍵指標並未如今年春季那樣發出警告訊號，當時矽谷銀行 (SVB) 倒閉，迫使 Fed 推出一項新的緊急銀行貸款安排。

更重要的是，較高的信貸符合 Fed 官員的期望，即將利率維持在足夠嚴格的水準以減緩經濟成長，並將通膨率降至 2% 的目標。

保險公司 Nationwide 首席分析師 Kathy Bostjancic 認為，Fed 不會停止量化緊縮 (QT)，除非公債市場出現結構性流動問題。

自去年 6 月以來，Fed 已經允許超過 1 兆美元的債券從其投資組合中到期，其中包括約 8,400 億美元的美國公債。除自去年 3 月以來 Fed 升息 5.25 個百分點之外，QT 還意味著從經濟中撤回刺激措施，儘管官員強調利率是他們的主要工具。

Bostjancic 說，QT 過程在市場利率的上升中只是扮演了一個小角色，而這些上漲實際上是由於市場接受 Fed 在更長時間內更高利率的指引。

他認為盡快停止 QT 的觀點基於以下這觀點，即債券殖利率已上漲太多且流動性太差，因此結束投資組合流失可能會緩解利率上行壓力。

然而市場壓力是真實存在的：Fed 上次會議後的兩周內，10 年期美債殖利率飆升逾 50 個基點，至今 4.9%，其中包括周五非農新增就業人數接近逾期一倍後上漲的 15 個基點。另外高盛公布的一項備受矚目的數據顯示，周三美國金融狀況接近今年最緊張的水準。

QT 何時結束？分析師估 13 個月內

到目前為止，Fed 官員自己都不為所動。雖然目前的事件不會讓 QT 走到盡頭，但一些分析師認為，明年結束 QT 的可能性越來越大。

Fed 對 QT 的第一次嘗試在 2019 年 9 月突然結束，當時 QT 走得太遠，失去對目標利率的控制，一些人擔心這種情況可能再次發生。

其他人則認為，貨幣市場利率將開始上升，表明金融體系現金短缺。Fed 的常備附買回機制 (Standing Repo Facility) 可能是「礦坑裡的金絲雀」，這是一個基本上未經測試的市場壓力安全閥，可能會出現需求突然激增。

QT 何時完成還沒有明確的時間表。紐約聯準銀行 4 月份的一份報告預估，QT 將在 2025 年年中左右結束。隨後該行在 8 月份公布的一項針對主要銀行的調查顯示，QT 將在 2024 年年中結束。

美銀利率策略師 Mark Cabana 表示，QT 可能還有大約一年的時間，而且由於銀行已經在囤積現金，QT 的準備金已經比許多人認為的更為匱乏。

他說：「我們認為，銀行已經流動性匱乏，如果這是正確的，那麼 QT 真正能持續多久？它只能真正持續到隔夜 RP 大量耗盡。」

Fed 的數據顯示，自 4 月初以來，每日隔夜逆買回餘額已減少逾 1 兆美元，至周三略高於 1.6 兆美元。Cabana 說，按照目前的速度，這個終點可能在大約 13 個月內到來。