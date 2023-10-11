紐約聯準銀行官員：縮表還有一段長路要走 將繼續監控風險

紐約聯準銀行 (New York Fed) 負責監管聯準會 (Fed) 投組的系統公開市場帳戶 (System Open Market Account, SOMA) 經理沛里 (Roberto Perli) 周二 (10 日) 表示，Fed 縮減資產負債表進展順利，沒有對市場造成重大干擾，也還沒有接近需要放慢或停止的地步，但 Fed 將繼續監控風險。

沛里周二在搭拉斯舉行的美國商業經濟協會 (National Association for Business Economics) 會議上表示：「Fed 打算在銀行體系準備金水準『略高於』他們認為與『充足』準備金相符的水準時，『放慢並停止』減持債券。雖然 Fed 有信心能夠順利地管理這一過程，但我們不知道是什麼時候會發生，而目前那個時刻似乎還不會出現。」

自去年迄今為止，Fed 已經讓略低於 1 兆美元的債券到期且不再投入，讓整體資產負債表規模從去年年中的接近 9 兆美元高峰降至目前的 8 兆美元，而 Fed 在新冠疫情期間大舉購債之前，資產負債表規模約有 4.3 兆美元。

縮表的目的是消除金融體系的流動性。Fed 官員在最近的評論中表示，他們認為縮表還有一段路要走，而切幾乎沒有就何時停止的時間點提出具體的指引。

市場參與者則認為明年的某些個時間點 Fed 將停止縮表，而紐約聯準銀行最近的報告顯示結束日期可能是 2025 年。

分析指出，Fed 決策者面臨的挑戰是，不清楚準備金何時或變得稀缺，他們希望避免這點，因為當準備金吃緊時，Fed 在控制短期利率方面將面臨挑戰。

不過沛里表示 Fed 在常備附買回機制 (Standing Repo Facility, SRF) 中有一個新工具來應對此類挑戰，該工具允許符合條件的公司將美國公債交給 Fed 以換取現金。他還在談話中指出，如果有必要，Fed 也可以透過傳統的回購操作來增加市場流動性。

沛里表示，Fed 將不得不觀察貨幣市場利率，以了解準備金短缺何時出現。一些市場人士指出，迅速的逆回購工具 (Reverse Repo Facility) 是一個關鍵指標。逆回購工具的資金流速已從長期以來每天超過 2 兆美元降至目前的 1.3 兆美元水準。他們認為，當市場占有率降至接近零的水準時，會市場短缺迫在眉睫的一個關鍵訊號。

沛里預估逆回購工具將進一步萎縮，可能降至「低水準」。與此同時，他認為儘管新冠疫情、通膨壓力迫使利率上升、債務上限、債券殖利率飆升等一連串重大挑戰下，Fed 的利率控制工具仍發揮良好作用。

