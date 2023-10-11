Q3營收公布：營收年增、季增超過兩成的潛力股!

台股收盤上漲 0.92% 收在 16672，櫃買收盤下跌 0.91% 收在 213.99，大盤僅剩季線壓力在上方，金融指數率先站上所有均線，上週末以色列遭巴勒斯坦的哈瑪斯襲擊，國際股市僅出現短期修正，便紛紛創短期新高，美股近期 4 大指數皆出現紅 3 兵，除了道瓊指數以外，其餘 3 大指數收盤站上月線，盤勢轉為多方控盤。

另外，美國 30 年期公債殖利率從上週的 5.0% 回落至 4.8%，聯準會官員提出殖利率在高檔或許可以不用升息，讓國際股市紛紛出現反彈，隨著 9 月營收紛紛出爐，也表示 Q3 營收塵埃落定了。

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Q3 的財報公布日是在 11/15 之前，趁現在還有一個月的時間，和大家分享一下財報潛力股，首先，從已公布的營收之中 (7-9 月營收加總)，去找 Q3 營收大幅季增(Q3 比 Q2 多) 和年增 (比去年 Q3 多) 的公司；接著，當行情轉佳或有好消息的時候，籌碼集中的股票較有機會出現行情，因此可以從股權分散表去篩選籌碼集中 (持有 100 張以上佔股權的比例夠高) 的股票。

最後，因為如果公司本業不賺錢，或獲利表現僅在損益兩平邊緣，則市場對這種股票的期待就不高，因此可以挑營業利益和 EPS 都表現不錯的公司，舉例來說今日的清單範例如下。(延伸閱讀：7 檔 Q3 營收年增、季增超過兩成的潛力股一次看！)

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