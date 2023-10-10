IMF示警：明年全球通膨仍頑強難退 經濟成長疲軟

國際貨幣基金 (IMF) 上調明年全球通膨預期並呼籲各國央行保持緊縮政策，直到物價壓力出現持久緩解。該組織預估，大多數國家到 2025 年，通膨率將保持在各國央行目標水準之上。

IMF 在周二 (10 日) 發布的《世界經濟展望》(World Economic Outlook)中，將明年全球消費者物價漲幅預期從 3 個月前的 5.2%，上修至 5.8%，在呼籲各國央行對通膨保持經濟的同時，還下調明年全球經濟成長預測。

IMF 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 在記者會上表示：「在大多數地方，貨幣政策需要保持緊縮，直到通膨持續降至目標水準。」

全球通膨飆升的原因眾多，包括新冠病毒大流行導致的供應鏈中斷、各國應對疫情祭出的財政刺激措施，隨之而來的強勁需求和美國吃緊的就業市場，再加上俄羅斯入侵烏克蘭造成的食品和能源中斷，這對歐洲和英國的影響尤為嚴重。

IMF 預估明年全球經濟成長率為 2.9%，比 7 月的預測下降 0.1%，低於新冠疫情前 20 年的平均水準 3.8%，另外對今年經濟成長的預測則維持在 3% 不變。

自今年 4 月以來，IMF 一直在警告中期展望已經減弱，其中因素包括新冠疫情後的影響、俄烏衝突、全球經濟分裂成小圈圈，以及各國央行收緊貨幣政策。古林查斯說：「我們看到全球經濟成長步履蹣跚，尚未全速前進。」

儘管全球經濟成長展望低迷但相對穩定，IMF 認為各國央行在布導致全球經濟陷入衰退的情況下抑制通膨的可能性更大。

值得注意的是，IMF 還預估今年全球貿易成長率為 0.9%，低於 7 月預期的 2%，而新冠疫情前 20 年的平均成長率為 4.9%。該數據反映往國內服務的轉移、美元升值的延遲效應 (由於產品普遍以美元計價，美元升值減緩貿易) 以及貿易壁壘的上升。

IMF 曾多次警告，由於美中之間的緊張關係還有俄烏衝突，全球經濟將出現分裂或劃分成為地緣政治集團。

各國經濟預測

美國

全球最大經濟體美國今年的經濟成長預期從 7 月的 1.8% 上調至 2.1%、明年經濟成長預測從 1% 上修至 1.5%，原因是第二季商業投資強勁、消費成長有彈性。

另外 IMF 還預估，明年第四季，美國失業率將升至 4% 的高峰，低於 4 月預測的 5.2%，這與美國經濟先前預測的軟著陸相符。

中國

IMF 預估今年中國經濟成長率為 5%，從先前的 5.2% 下修，而明年經濟成長率為 4.2%，也自 4.5% 下修。該組織表示，下修原因市房地產投資和房價下跌危機政府土地出售收入，同時消費者信心疲軟。

古林查斯指出，中國消費者信心若要恢復，整頓銀行產業需要當局採取有力行動，目前已看到中國朝這一方向行動，但還需要更多。相反的，倘若中國當局無法做到這點，則惡化問題可能變得更糟糕。

歐元區

歐元區今年經濟成長自先前 0.9% 下修至 0.7%，明年經濟成長預期也從先前的 1.5% 下修至 1.2%。IMF 指出，歐洲經濟體之前存有分歧，由於對利率敏感的產業疲軟和貿易夥伴需求放緩，德國經濟萎縮幅度超出先前預期。另一方面，法國在工業生產和外部需求優於今年上半年，經濟成長預期上修。

日本

IMF 將日本今年經濟成長率預期從先前的 1.4% 上修至 2%，原因是受壓抑的需求、旅遊業激增、寬鬆貨幣政策以及先前因供應鏈挑戰而受到抑制的汽車出口反彈提振。

英國

IMF 估英國明年經濟成長預期自 1% 下修至 0.6%，反映出為抑制居高不下的通膨而採取的緊縮貨幣政策影響，還有高能源價格帶來的貿易條件衝擊的持續影響。