〈美股早盤〉Fed決策者鴿派論調 主要指數開高 中東緊張局勢仍左右市場

由於美國聯準會決策者日前釋出鴿派訊息，美國公債殖利率回落，不過在中東緊張局勢升級的背景下，投資人的謹慎情緒占上風，美股主要指數周二 (10) 開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 10 點或近 0.03%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或 0.3%，標普 500 指數漲 0.2%，費城半導體指數漲近 0.5%。

偏鷹的達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 昨日放鴿，她表示近期長期美債殖利率的飆升可能意味著 Fed 再次升息的必要性降低。Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson)也提到，自己留意美債殖利率飆升的問題。分析指出，Fed 有望下次會議再度按兵不動。

Edmond de Rothschild Asset Management 全球投資長 Benjamin Melman 表示，Fed 發言人的最市場產生明顯的風險胃納影響，措辭有了明顯變化。

美國公債價格周二走揚，趕上周一全球政府債券的漲勢。不過公債殖利率從單日低點回升，因為避險需求減弱，10 年期美債殖利率一度下跌約 11 個基點，稍早曾創 3 個月以來最大跌幅。美元在連續四天走跌後保持穩定。

另一方面，中國中國正在考慮提高今年的預算赤字，以幫助實現政府的年度經濟成長目標。據了解，決策者正在考慮發行至少人民幣 1 兆元 (合 1,370 億美元) 的額外主權債，用於水利等基礎設施計畫支出。

Titan Asset Management 首席投資長 John Leiper 認為，中國的刺激措施可能聚焦在受青睞的科技產業，而這是中國股市的亮點。

與此同時，以巴衝突局勢升級仍是市場面臨的風險，巴勒斯坦好戰組織「哈瑪斯」此次突襲重創以色列，後者在加沙 (Gaza) 附近調動軍事力量，外界對伊朗在這起血腥入侵幕後所扮演的角色提出質疑。而最新衝突發生之際，地緣政治擔憂仍在持續，市場也面臨全球經濟成長放緩時期。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，美股期貨周二開盤前的反彈走勢讓人感到意外。他認為哈瑪斯對以色列的突襲給中東地區帶來不確定性，讓投資人其帶給市場的波動，但 Fed 官員日前齊放鴿提振了市場信心，稍晚一批 Fed 的官員的談話也相當關鍵。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)、Fed 理事華勒(Christopher Waller)、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari) 、舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly) 周二將陸續發表談話。

截至台北時間周二（10 日）21 時許：

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.94%，至每股 129.46 美元

亞馬遜宣布，將英國一線運營工人時薪上調至 11.80 英鎊 (折合 14.39 美元) 至 12.50 英鎊，至 2024 年 4 月份，公司將進一步漲薪至每小時 12.30 至 13.00 英鎊，具體漲幅取決於工人所處地區；亞馬遜計劃招聘 1.5 萬名季節性工人。值得一提的是，美西方即將迎來感恩節和耶誕節「假日銷售季」。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.16%，至每股 138.64 美元

美國司法部指控 Google 在網路搜索市場存在不公平競爭，倘若該公司在此訴訟中成為輸家，蘋果 (AAPL-US) 可能也會受到附加傷害。這起訴訟目前正在美國華盛頓聯邦地區法院進行審理，部分重點是 Google 每年向蘋果公司支付費用，使其成為 iPhone 和 Safari 網路流覽器的預設搜尋引擎。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 0.35%，至每股 454.32 美元

輝達表示，取消 10 月 15 至 16 日在以色列特拉維夫市舉辦現場人工智慧（AI）峰會的安排。輝達一度強調以色列超過 6,000 家新創公司的規模和 VC 的單位投資規模，使得這場 AI 峰會有望凸顯出以色列「全球最具活力的科技中心之一」的地位。根據原來的安排，會有大約 2,500 名開發者、研究人員、以及科技工作者參加，峰會將圍繞生成式 AI、超算與大語言模型、汽車、保健、以及網路安全。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Lombard Street Research 首席美國經濟學家 Steven Blitz 表示，仍然希望 Fed 能夠引導美國經濟實現軟著陸並避免對全球市場造成傷害的投資者將會失望。Blitz 在一份報告中寫道，銀行的資產負債表顯示出利率上升帶來的壓力，5% 的長期美國公債殖利率可能會導致退休儲蓄離開股市。Blitz 說：「他們 (Fed) 將一如既往地升息直到某些東西崩潰，現在利率終於到了某些東西可能崩潰的地步。」