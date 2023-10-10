特斯拉德國廠工作條件惡劣 越來越多員工加入當地工會

根據路透報導，德國 IG Metall 工會周一 (9 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 位於勃蘭登堡邦 (Brandenburg) 超級工廠的員工透露工作條件惡劣有安全疑慮，再加上人手短缺和公司過於雄心勃勃的生產目標帶來龐大的工作量，該廠有越來越多員工加入工會。

截稿前，特斯拉並未回應置評請求，路透也無法獨立核實工會的說法。路透周一採訪的 12 名員工中，僅有 4 人對工作環境表示滿意，其他 8 人表示壓力過大，一些人認為事故發生率高，而且在加班費支付方面有問題。

一名不願透露姓名的 56 歲波蘭員工表示，生產速度與工作安全無法兼顧，而且人手太少很難達到產量目標，倘若工作條件沒有改善，明年將另覓新工作。

報導指出，該廠去年共計有近 250 次救護車和直升機出動的記錄，這樣的事故頻率在工業界並不常見。IG Metall 工會的發言人 Dirk Schulze 表示：「這種頻繁的工傷事故並不正常，我真的很擔心，總有一天會有人喪生。」

另外根據路透披露的急救服務報告，該工廠發生的事故包括一起 110 磅的貨物砸在工人頭上的事件，還有員工被鹽酸燒傷或與鋁烤箱接觸而被燒傷的情況。與奧迪位于巴伐利亞茵格斯達 (Ingolstadt) 鎮的主要工廠相比，特斯拉的事故發生率是其 3 倍。

據悉，IG Metall 工會代表超過 220 萬名工人。由於特斯拉迄今爲止一直拒絕簽署德國標准的工資協議，該工會與特斯拉直接存在衝突。早在今年 1 月，該工會就對特斯拉超級工廠的工作條件感到擔憂。該工會指出，該工廠的員工們抱怨倉庫供暖不足、工作時間過長，並因合約中的保密條款而不敢發聲。

特斯拉執行長馬斯克向來對工會持強硬態度。今年年初，紐約州水牛城的一群特斯拉工人發起了一場工會運動，但隔天就被這家電動車制造商解雇了。過去幾年，特斯拉在美國國家勞工關系委員會的數次裁決中敗下陣來，包括 2022 年 8 月一項涉及限制員工穿支持工會的 T 恤的裁決。