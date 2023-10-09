逾百間加密貨幣公司遭英監管機構列警告名單 火幣、KuCoin也在內

英國金融行為監管局 (Financial Conduct Authority,FCA) 昨(8 日)將 147 家數位資產公司列入警告名單，其中火幣 (Huobi) 和庫幣 (KuCoin) 也在內，原因是這些公司未經適當批准就在英國推銷自己的服務。目前 FCA 正在加強對該產業的控制。

從昨日開始，目前在英國開展加密貨幣相關業務的公司，事先一律都必須向 FCA 進行註冊，或至少已獲得臨時營運資格，否則可能會面臨刑事指控。另外 FCA 還要求所有加密或幣平台向英國消者顯示明確的風險警告。

FAC 的警告名單中包含火幣和庫幣，該監管機構表明這些公司未經當局許可的情況下推銷金融產品或服務，應該避免與其打交道。而對於違規行為，當局懲處可能包括要求撤除網站與下降應用程式、天價罰款甚至判刑坐牢。

火幣官網 (又名 HTX) 的一位發言人表示，公司不在英國營運或銷售服務與產品。庫幣執行長 Johnny Lyu 聲明表示，庫幣不再英國營運，但致力調整期產品和服務，以確保可能符合每個國家的相關法規。

據了解，火幣營運商、加密或幣大亨孫宇晨 (Justin Sun) 之前就曾遇到監管方面的麻煩。今年 3 月，美國證券交易所 (SEC) 指控孫宇晨利用其 Tron 區塊堰的原生加密或幣 TRX 進行詐欺和市場操縱。

火幣官網顯示，該公司持有立陶宛、直布羅陀、杜拜、澳洲、英屬維京群島和南美洲的營運許可，但未將英國列為禁止地點。另外總部位於非洲塞席爾 (Seychelles) 的庫幣表示，其平台在美國、新加坡、香港、中國、泰國、馬來西亞、加拿大等國家受到限制，但沒提到英國。

根據外媒報導，新的警告是在英國最近努力迅速點名和擴大譴責違反規則的加密貨幣公司之後發出的。FCA 消費投資主管 Lucy castleline 在新規定生效前受訪時表示，隨著新規曝光，FAC 每小時都會更新違規警告名單。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，火幣 (HT) 在 24 小時內下跌 1%，報 2.31 美元；庫幣 (KCS) 下跌 1.6%，報 4.4 美元。