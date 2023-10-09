〈美股早盤〉以巴衝突影響 主要指數開低 國際油價漲逾3%

隨著以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯 (Hamas) 之間不斷加深的衝突擾亂全球市場，促使投資人轉向避險資產，美股周一 (9 日) 主要指數開低，國際油價漲逾 3%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 80 點或 0.6%，標普 500 指數跌 0.2%，費城半導體指數跌逾 1%。

在巴勒斯坦哈馬斯對以色列的突擊引發對更廣泛衝突的擔憂後油價飆升，投資人避開股票等傳統風險資產，轉而買入黃金、債券和美元。

截稿前，11 月到期的西德州原油期貨上漲 4.11%，至每桶 86.19 美元；12 月到期的布蘭特原油期貨上漲 3.64%，至每桶 87.66 美元。另外金價上漲 0.74%，至每盎司 1,858.80 美元、美元指數升至 106.04。

與此同時，石油輸出國組織 (OPEC) 世界石油展望報告指出，預估 2027 年全球石油需求將達到 1.09 億桶 / 日，高於 2022 年估計的 1.069 億桶 / 日；將到 2045 年所需的石油行業總投資額定為 14 萬億美元，高於 2022 年估計的 12.1 萬億美元；上調至 2028 年的中期和 2023 至 2045 年的長期全球石油需求展望。

雖然高盛目前仍預測布蘭特原油價格到明年 6 月份將維持在 100 美元 / 桶的水準，但分析師 Daan Struyven、Callum Bruce 和 Farouk Soussa 指出襲擊事件對全球石油供應的兩個潛在影響。

該行指出，首先是衝突降低沙烏地阿拉伯與以色列關係近期正常化的可能性，同時也降低沙國提前解除減產措施的可能性。其次，考慮到緊張局勢再次升級的可能性，伊朗石油供應預測面臨的風險現在傾向於下行。

雖然最近的以巴衝突不會對石油流動構成直接威脅，但交易員擔心這場衝突可能會演變成一場代理人的戰爭。美國表示將派遣軍艦，而華爾街日報報導指出，伊朗安全官員幫助策畫這次襲擊事件。

有媒體指出，伊朗祭是一個主要的石油生產國，也是哈馬斯的支持者。對德黑蘭的任何報復都可能危及船隻通過荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)，該海峽唯一覽此前威脅要關閉的一條重要通道。

美股方面，周一開盤前主要指數期貨悉數走跌，特斯拉 (TSLA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、輝達 (NVDA-US) 等公司在盤前交易表現最差，航空公司也是如此。不過國防和能源類股走高，洛克希德馬丁 (LMT-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 領漲。

截至台北時間周一（9 日）21 時許：

焦點個股：

安謀 (ARM-US) 早盤上漲 0.68%，至每股 54.45 美元

至少有 15 家華爾街券商周一給予安謀 (Arm) 股票「買入」(Buy) 評等、平均目標股價中值為每股 60 美元，券商認為該公司在智慧手機市場的主導地位，以及往資料中心擴張的潛力，可能會推動其獲利成長。隨著安謀首次公開發行 (IPO) 的近 30 家銀行靜默期結束，各投行開始紛紛分析該公司並給出相對應的股票評等。

雪佛龍 (CVX-US) 早盤上漲 2.21%，至每股 165.82 美元

澳洲兩個工會聯盟周一 向石油和天然氣巨頭雪佛龍發出正式通知表示，在薪資協議談判破裂後，雪佛龍位於西澳的兩個液化天然氣 (LNG) 廠從下周開始將面臨新一波罷工。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 0.85%，至每股 136.41 美元

Google 雲端周一發布全新的人工智慧 (AI) 驅動的搜尋功能，宣稱該功能將幫助醫護人員快速從不同類型的醫療記錄中提取準確的臨床資訊。新功能最終將為醫護人員節省大量時間和精力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

道富環球金融 (State Street Global Markets) 資深多資產策略師 Marija Veitmane 表示：「我們的風險偏好指標已經顯示出機構投資人的高度風險厭惡情緒，這種情況可能只會變得更糟。另外市場還可能特別擔心油價上漲，因為供應可能進一步緊縮。」

曾成功預測三次市場泡沫的傳奇投資人 Jeremy Grantham 上周末再度警告，標普 500 指數可能會暴跌 50%，並預測美國房價將下跌，他還敲響經濟衰退的警鐘。在最新訪談中，他還抨擊比特幣是騙局，建議不要購買美國股票或房地產，並分享了他對化石燃料和人工智慧 (AI) 的展望。