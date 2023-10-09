2023諾貝爾經濟學獎揭曉 哈佛大學學者戈丁獲獎

瑞典皇家科學院周一 (9 日) 宣布，將 2023 年諾貝爾經濟學獎授予哈佛大學經濟系教授戈丁(Claudia Goldin)，表彰她對促進女性勞動力市場結果理解的研究。

圖：諾貝爾獎

經濟科學獎委員會主席 Jakob Svensson 表示：「瞭解女性在勞動中的作用對全社會而言很重要。正是因為戈丁的開創性研究，我們現在對潛在因素以及未來可能需要解決的障礙有了更多的瞭解。」

戈丁首次全面介紹了幾個世紀以來女性的收入和勞動力市場參與情況，她研究涵蓋了的主題廣泛，包括女性勞動力、收入差距、收入不平等、技術變革、教育和移民等。她的大部分研究通過歷史的視角解釋現在，並探討了當前關切問題的根源。

諾獎官網資料顯示，自 1969 年以來，諾貝爾經濟學獎一共頒發了 55 次，共有 93 人獲獎。其中，26 位獲得者為獨立獲獎，20 次由兩位獲得者共用；9 次由 3 位獲得者分享。在戈丁獲獎前，諾貝爾經濟學獎獲得者中僅有 2 位女性。

戈丁小檔案

戈丁生於 1946，為美國經濟歷史學家和勞動經濟學家，曾於 2013 年至 2014 年學術年度擔任美國經濟學會主席。1990 年，她成為哈佛經濟學系的第一位終身教職女教授。她是國家經濟研究所的性別與經濟研究小組聯合主任，並在 1989 年至 2017 年擔任了國家經濟研究所的美國經濟發展專案主任。

戈丁以她在女性和經濟領域的歷史研究而聞名。她在這個領域最有影響力的論文涉及了女性追求事業和家庭的歷史、高等教育中的男女共學、避孕藥對女性職業和婚姻決策的影響、女性婚後姓氏變化作為社會指標、女性如今成為本科生的多數的原因，以及女性就業新生命周期等。

戈丁開始以美國南部經濟為研究物件，第一部著作《美國南部的城市奴隸制》是她在芝加哥大學完成的博士論。

後來她與經濟學家索柯洛夫 (Kenneth Sokoloff) 合作研究了美國早期工業化以及女性工人、童工、移民和工人階級家庭的角色。從那時起，她意識到女性工人在經濟史中受到了極大的忽視，於是著手研究女性勞動力的演變及其在經濟成長中的作用。