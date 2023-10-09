防以巴衝突擴大 美調派先進戰機進駐 以色列動員30萬後備軍人 史上首見

根據以色列「i24 News」電視台周一 (9 日) 報導，以色列國防部表示，過去 48 小時內，已有 30 萬名後備軍人被徵召，這是以色列史上前所未有的動員行動。

此外，報導指出，以色列國防部還宣布，已完全恢復對以色列南部的控制，同時警告「恐怖分子」仍有可能藏匿在以色列境內。

巴勒斯坦哈馬斯周六 (7 日) 從加薩走廊向以色列發動火箭攻擊，以巴新一輪衝突爆發。根據半島電視台報道，以色列國防軍發言人當地時間周日 (8 日) 晚間在社交平台 X 上表示，以色列已在加薩附近集結 10 萬預備部隊，以應對正在與哈馬斯進行的戰爭。

根據美國 ABC 報道，周日美國多個城市出現大規模抗議，巴勒斯坦和以色列雙方支持者在街頭對峙。白宮也被抗議者包圍，許多抗議者在白宮門前舉起標語高聲喊話。

美軍宣布派出航空母艦前往以色列外海。美國有線電視新聞網 (CNN) 報導，美國官員透露，美國正計劃向中東增派戰機以防止來自伊朗的任何「侵略」或將戰事擴大到以色列境外。這些戰機將包括 F-35 和 F-15 戰機，可能有約 20 至 25 架戰機被派往該地區。

哈馬斯也對戰事發表回應。俄羅斯衛星社報導，哈馬斯發言人周日說，只要以色列再推動戰爭升級，停火就是不可能的。哈馬斯方面也指美國派遣航空母艦打擊群是「對巴勒斯坦人民的侵略」。

以色列的戰鬥進入第三天。官員表示，以色列死亡人數已超過 700 人。

中東軍事衝突的爆發可能會讓全球央行面對新的通膨趨勢，並對經濟信心造成打擊。影響可能需要一段時間才能顯現出來，並且取決於衝突持續多久、有多激烈以及是否蔓延到該地區其他地區。

對各國央行來說，這帶來一個兩難的困境：是否可能導致新的通膨壓力；因該地區不僅是伊朗和沙烏地阿拉伯等主要石油生產國的所在地，也是穿越蘇伊士灣的主要航道所在地 。這場戰爭可能為已經放緩的全球經濟，以及仍在適應聯準會長時間維持高利率的投資人，增添一系列不可預測的力量。

III Capital Management 首席經濟學家巴斯塔 (Karim Basta) 表示，這場衝突帶來了油價上漲以及通膨和成長前景的風險。這讓聯準會必須思考油價上漲還是成長放緩比較令人擔憂。