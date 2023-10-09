三星、SK海力士獲美國無限期豁免 放寬對中國晶片出口管制

南韓總統辦公室、三星電子與 SK 海力士周一 (9 日) 表示，兩家公司無限期豁免使用美國設備在中國生產晶片，無須另行獲得美國的批准。此前外界預估，美國將延長對南韓晶片造商的豁免，南韓晶片設備進入中國須獲得許可。

南韓總統經濟事務高級秘書崔相穆 (Choi Sang-mok) 表示：「南韓半導體企業在中國經營和投資的不確定性大大緩解；他們能夠冷靜地尋求長期的全球經營策略。美國已經向三星和 SK 海力士通知這一決定，這表明該決定已經生效。」

南韓總統府表示，美國商務部正在更新「有效終端客戶清單」，已允許三星和 SK 海力士繼續向中國工廠提供某些美國晶片製造設備。該清單表明那些實體可以獲得哪種技術出口，一旦列入清單，則無需另行申請出口許可。

三星與 SK 海力士對此表舉表示歡迎，兩家公司已在中國投資數十億美元建設晶片生產設施。

三星在聲明中表示：「透過與政府的密切協調，與我們在中國的半導體生產線營運有關的不確定性已大大消除。」

SK 海力士則表示：「我們歡迎美國政府決定延長出口管制規定豁免。我們相信這一決定將有助穩定全球半導體供應鏈。」

據了解，三星約 40% 的 NAND 快閃記憶體晶片於中國西安的工廠生產，而 SK 海力士約 40% 的 DRAM 晶片在無錫生產、20% 的 NAND 快閃記憶體晶片在大連生產。

TrendForce 的數據顯示，截至 6 月底，這兩家公司合計控制全球近 70% 的 DRAM 市場和 50% 的 NAND 快閃記憶體晶片市場。