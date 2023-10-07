歐洲可能趕在美國之前率先降息？巴隆周刊這樣看

根據巴隆周刊 (Barron"s) 報導，在始於大約兩年前的升息周期中，歐洲央行 (ECB) 的行動落後於聯準會 (Fed)，但現在歐洲有可能趕在美國之前率先降息。

巴隆指出，歐洲央行預測明年歐洲經濟將更加乏力，通膨降得更快的美國，經濟卻意外強勁，因此不同於幾個月前的預期，歐洲和英國央行比聯準會更早降息的狀況，實際上是有可能發生的。

歐元區上月通膨年增率自 8 月的 5.2% 大幅下滑至 4.3%，為 2021 年 10 月以來最低水平，也比經濟學家預估的還要更低，而英國此前公布 8 月通膨降幅超出預期，意外降至 6.7%，也給了央行延後升息的空間。

雖然距離兩家央行設立的 2% 通膨目標，還有很長一段路要走，但好消息是通膨率正在大幅降溫，且考慮到 2% 的通膨率屬於中期目標 (即兩到三年達成)，央行可能會在通膨率回到 2% 之前開始考慮降息。

很少經濟學家相信歐洲央行會先降息。就在六個月前，多數經濟學家預估 Fed 可能從第四季開始降息，而歐洲將繼續和居高不下的通膨對抗，在這之後，美國經濟依舊保持強勁，歐洲通膨則開始降溫。

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 策略師 Hugh Gimber 表示：「幾個月前，歐洲似乎面臨更大的通膨問題，現在我們看到歐洲的能源效應導致整體通膨率下滑，而美國通膨率正準備再次回升。」

歐洲央行總裁拉加德 (Cgristine Lagarde) (圖: Shutterstock)

經濟學家認為，Fed 會有更大的空間可以放寬政策，是因為它的升息的速度更快、利率更高，特別是如果美國經濟如一些人所預期，在未來幾季陷入萎縮，這並非 Fed 所料想的情況，但正如美國公債殖利率近期飆升一樣，預期正在出現變化。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 貨幣策略師 Jane Foley 表示：「讓高利率持續更長一段時間的口號，確實擊中了要害，因為美國經濟數據一直都如此穩健，讓市場延後對 Fed 首次降息的預期。」

聯準會、英國央行和歐洲央行的情況在許多方面大致相同，他們的升息周期都逼近尾聲，所有人都承諾在更長一段時間內維持較高的利率，確保能抑制通膨。

相較於美國，市場不太確定歐洲央行是否會真的繼續維持高利率，這可以幫助解釋為何美元兌歐洲貨幣一直如此強勁。英鎊兌美元在過去三個月貶了 4.9%，歐元兌美元也貶了 3.8%。

此外，近期的經濟預測顯示歐洲經濟比原先預期更加疲軟。歐洲央行對今年的最新經濟成長預測為 0.7%，明年為 1%，分別較 6 月時預估值調降 0.2% 和 0.5%。根據經濟合作暨發展組織 (OECD)，英國央行 8 月時也下修成長預測，預料英國將成為已開發經濟體當中表現最差的國家之一。

相較之下，Fed 在上次會議中調升經濟成長預期，預估今年美國經濟將成長 2.1%，明年成長 1.5%，分別高於 6 月時預估的 1% 和 1.1%，遠勝過歐洲。

作為歐洲第一大經濟體的德國尤其是一個問題，除了因為中國疫後復甦乏力，拖累貿易表現以外，烏克蘭戰爭難解，也增加未來再度發生能源危機的可能性。OECD 預估今年德國經濟將萎縮 0.2%，是 30 個成員國當中表現第二糟的國家，僅次於阿根廷。

許多經濟學家認為，歐洲央行明年可能會和 Fed 同時或緊接著降息，具體情況取決於未來幾個月的經濟成長和通膨預期如何發展。