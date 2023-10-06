〈美股早盤〉9月非農遠超預期、美債殖利率再飆升 主要指數開低走低

美國 9 月非農報告遠超預期，凸顯就業市場強勁，加劇投資人對聯準會 (Fed) 今年不得不再次升息的押注，美債殖利率再度飆升，10 年期公債殖利率觸及 16 年新高，美股主要指數周五 (6 日) 開低走低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 190 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 120 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數逾 1%。

勞工部統計局公布數據顯示，9 月非農新增就業人數報 33.6 萬人，遠超預期的 17 萬，8 月前值上修至 18.7 萬；失業率報 3.8%，高於預期的 3.7%，但與 8 月前值持平。

另外 9 月薪資增幅低於其，平均時薪月增 0.2%，低於預期的 0.3%，按年來看成長 4.2%，低於預期的 4.3%。當月勞動參與率穩定在 62.8%，不過仍比新冠疫情前的水準低半個百分點。

非農數據公布後市場反應劇烈，美股主要指數期貨紛紛跳水，逆轉稍早漲勢，同時美債殖利率短線拉升。互換價格顯示，市場完全消化的 Fed 降息時間從明年 7 月往後推至 9 月。

投資人最近一直擔心，本周的經濟數據報告都展現美國的經濟韌性，而這可能會迫使 Fed 維持高利率，甚至在通膨持續升溫的情況下繼續升息。

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 表示：「今天的報告不僅表明經濟幾乎過熱而難以應對，Fed 將需要以更多升息作為回應，數據還強化過去幾周一直困擾債市的長期高位說法。市場希望完美著陸，但它們面臨的卻是一條向上傾斜的道路。」

Sit Investment Associates 資深投組經理 Bryce Doty 表示：「投資人希望就業報告足夠疲弱，以阻止 Fed 升息，同時又不至於疲弱到引發對經濟硬著陸的擔憂。然而這份報告顯然會讓升息重新回到談判桌上。」

截至台北時間周五（6 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.21%，至每股 318.69 美元

美國科技媒《The Verge》援引知情人士消息報導，倘若英國反壟斷機構批准，微軟將在 10 月 13 日完成以 690 億美元收購《決勝時刻》發行商動視暴雪的交易。不過具體日期仍將取決於英國競爭與市場管理局 (CMA)，該監管機構在今年稍早阻擋了這筆交易。後來動視暴雪同意將其雲端遊戲版權出售給育碧 (Ubisoft) 之後，CMA 初步批准了微軟的這筆併購案。

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 0.17%，至每股 80.67 美元

根據外媒報導，迪士尼正在與印度串流媒體和電視業務的潛在買家進行初步談判，其中包括印度大亨阿達尼 (Gautam Adani) 和印度電視台 Sun TV 董事長馬蘭 (Kalanithi Maran)。知情人士還透露，迪士尼 (DIS-US) 正也在衡量私募股權基金的興趣，這些選擇可能涉及出售部分印度業務，或將該部門的資產合併，包括體育版權和地區傳流媒體服務 Disney + 的 Hotstar。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.78%，至每股 252.82 美元

在第 3 季交車量低於市場預期後，特斯拉 (TSLA-US) 調降了美國部分 Model 3 和 Model Y 版本的價格。特斯拉美國官網上 Model 3 的售價為 38,990 美元，低於先前的 40240 美元；加長續航版 Model 3 從 47,240 美元降至 45,990 美元；Model 3 Performance 從 53,240 美元降至 50,990 美元。從去年年底開始，由於擔心美國和中國等市場消費者支出放緩以及電動車領域的競爭加劇，特斯拉開始在全球降低汽車價格，以刺激需求。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月非農新增就業報 33.6 萬人，預期 17 萬人，修正後前值 22.7 萬人

美國 9 月失業率報 3.8%，預期 3.7%，前值 3.8%

美國 9 月平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.4 小時

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 4.2%，預期 4.3%，前值 4.3%

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 9 月勞動參與率報 62.8%，預期 62.8%，前值 62.8%

華爾街分析：

美國銀行的 Michael Hartnett 說，受到重創的債券將在 2024 年捲土重來，屆時利率上升將導致經濟陷入衰退。Hartnett 在一份報告中寫道，一旦債券和股票市場反映出的衰退轉變成經濟數據，債券就會大幅反彈，債券應該是 2024 年上半年表現最好的資產類別。