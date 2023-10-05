華爾街老將：債券熊市正處於長期熊市 還將持續數年

市場資深人士 Jim Bianco 本周警告，債券的大幅拋售將持續，投資者正開始放棄先前的看漲押注。

這位 Bianco Research 總裁表示，債券市場正處於長期熊市，而且還將持續數年，並補充稱，「我認為債券市場的這一走勢還沒有接近結束。」

近期，由於有跡象顯示美國經濟仍保持彈性，債券殖利率飆升，促使聯準會官員表態可能進一步升息。

Bianco 表示，在今年的大部分時間裡，債券投資者、債券經理一直處於爭論。如今，他們已經投降。

他指出，債券市場暴跌的關鍵催化劑，是聯準會上個月的會議，當時決策者按兵不動，但同時暗示稍後可能會升息。

Bianco 說：「如果他們結束了，市場意識到仍然存在一些通膨，他們就不會接觸債券。我認為，這就是殺死債券市場的原因。」

本周 10 年期公債殖利率大幅飆升至 4.8%，創下 2007 年以來的最高水準。同樣，5 年期和 30 年期公債殖利率也創下 16 年來新高。

最終，Bianco 預計 10 年期公債殖利率將穩定在 4.5% 左右的新常態，而股票市場將需要重新調整，以應對債券市場日益增長的吸引力。

Bianco 表示，從長遠來看，股市可能會為投資者帶來 9% 的平均回報，而現在，交易者在固定收益市場上幾乎不必負擔風險，就可以獲得這一數字約三分之二的回報。

他預計，除了標普 500 指數中領先的 7 大巨頭外，股市在吸引資金流入上，將更具挑戰性。