中國央行：8月共發行超過6.6兆人民幣債券

中國人民銀行發布 8 月金融市場運作狀況，數據顯示，該月債券市場總共發行各類債券約 人民幣（下同）6.6 兆元，銀行間債券市場現券成交年增 8.4%。股市方面，上證指數月跌幅為 5.2%，深證成指跌 6.8%。

債市方面，8 月債市總共發行各類債券 6.6 兆元。其中，公債發行 9,224.2 億元，地方政府公債發行 1.30894 兆元，金融債券發行 9,194.7 億元。

銀行間債券市場現券成交金額達 30.6 兆元，每日平均成交 1,3,316.2 億元，較去年同期上升 8.4%，較上月增加 2.2%。單筆成交量在 500 至 5,000 萬元的交易佔在總成交金額中佔比為 48.5%，9,000 萬元以上的交易佔比為 44.7%，單筆平均成交量 4,550.5 萬元。

交易所債券市場現券成交金額達 5.7 兆元，日均成交 2,483.4 億元。商業銀行櫃檯市場債券成交量 7.9 萬筆，成交金額為 147.3 億元。

截至今 8 月底，境外機構在中國債券市場的託管餘額為 3.24 兆元，在中國債券市場託管餘額的占比為 2.1%。 其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為 3.18 兆元。

貨幣市場方面，8 月份銀行間貨幣市場成交額總共 183.4 兆元，年增 7.9%，月增 0.7%。其中，質押式回購成交額達 169.9 兆元，年增 11.7%，月增 1.6%。買斷式回購成交額 4,623.5 億元，年減 7.3%，季減 8.4%。同業拆借成交 13.1 兆元， 年減 24.9%，季減 10.0%。

股市方面，上證指數 8 月收在 3119.9 點，月減 171.2 點，跌幅為 5.2%。深證成指收在 10418.2 點，月減 765.7 點，跌幅為 6.8%。滬市日均交易量為 3,628.4 億元，月增 3.9%，深市每日平均交易量為 4,623.6 億元，月減 7.3%。