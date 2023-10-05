〈美股盤後〉小非農爆冷 債市暴風暫歇 道瓊終止連三黑

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，債市暴風暫停，10 年期美債殖利率回落至約 4.764%，美股道瓊週三 (4 日) 收高 127.17 點，結束連續三個交易日跌勢。

非必需消費品板塊週三領軍大漲，特斯拉暴漲近 6%，隨著原油價格創下自 2022 年 9 月以來單日最大跌幅，能源股跌勢慘重。

數據方面，素有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示僅增加 8.9 萬人，創 2021 年 1 月以來新低，遠遠低於經濟學家預期的 15 萬人，也不及修正後前值 18 萬人，凸顯勞動力市場降溫。

政經方面，美國國會仍處動盪，麥卡錫成為史上首位被罷免下台的眾議院議長。美國華府分析機構 Pangaea Policy 也發表報告指出，麥卡錫下台意味，眾議院要想通過撥款議案難上加難，聯邦機構在 11 月中旬關門的機率攀升至 80%。

美國總統拜登週三宣布，美國政府已批准為 12.5 萬名借貸人額外減免 90 億美元的學生債務。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三表示，她希望在今年秋天宣布政府 390 億美元半導體補貼計畫中的第一批晶片資金資助公告。她還表態支持立法為商務部提供新工具，以解決中國和其他對手提出的資訊和通訊技術供應鏈 (ICTS) 問題。

美股週三 (4 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收紅，非必需消費品 (+1.97%) 領漲，能源 (-3.36%)、公用事業 (-0.09%) 收低。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體高漲。Meta (META-US) 上漲 1.54%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.73%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.12%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.83%。

道瓊成分股漲多跌少。開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.46%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.33%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.38%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.2%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.7%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.09%。

費半成分股氣勢如虹。高通 (QCOM-US) 跌 0.31%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.20%；美光 (MU-US) 漲 0.41%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.89%；AMD (AMD-US) 上漲 3.99%；德儀 (TXN-US) 漲 0.46%。

台股 ADR 全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.17%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。

企業新聞

由於特斯拉多頭押注第四季中國改款 Model 3 的交車量將出現反彈，以及預期 Cybertruck 的推出，特斯拉 (TSLA-US) 週三暴漲 5.93% 至每股 261.16 美元，突破關鍵水平，領漲標普指數，似乎擺脫第三季交車量未符合市場預期的陰霾。

Alphabet 子公司 Google (GOOGL-US) 收高 2.12% 至每股 135.24 美元。Google 週三推出一系列新產品，包括 Pixel 8 系列手機、Pixel Watch 2 智慧手錶，還有升級版且有新色款的 Pixel Buds Pro。兩款新手機均搭載專為人工智慧 (AI) 設計打造的 Tensor G3。

蘋果 (AAPL-US) 震盪收紅 0.73% 至每股 173.66 美元，蘋果週三發布新的 iOS 17.0.3 軟體更新以解決 iPhone 15 的過熱問題。

蘋果股價已從 7 月的歷史高點回落 12% 以上，美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，蘋果執行長庫克拋售 511,000 股蘋果股票，套現約 4,100 萬美元，為 2 年多以來的最大規模拋售。

經濟數據

美國 9 月 ADP 新增就業人數報 8.9 萬，預期 15 萬，前值 18 萬

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 終值報 50.1，預期 50.2，前值 50.5

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 終值報 50.2，預期 50.1，前值 50.1

美國 8 月耐久財訂單月增率修正值報 0.1%，前值 0.2%

美國 8 月工廠訂單月增率報 1.2%，預期 0.2%，前值 - 2.1%

美國 9 月 ISM 非製造業指數報 53.6，預期 53.6，前值 54.5

華爾街分析

摩根士丹利全球投資辦公室模型投資組合構建負責人 Mike Loewengart 指出：「股民一直希望就業市場能夠走軟，給聯準會足夠的喘息空間，以降低其鷹派立場。ADP 不一定是就業數據的可靠預測指標，但如果週五的非農報告也顯示勞動市場正在降溫，那麼股民可能不會那麼擔心利率長期處於高位。」

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示：「利率是造成美股波動的主要驅動力，這種狀況已經持續了兩個月的大部分時間。」

Wealthspire Advisors 高級副總裁兼顧問 Oliver Pursche 指出：「從技術分析角度來看，美股可能有點賣超。今年 9 月，策略師和投資者信念的轉變，目前看來人們最終認為利率將在更長時間內保持在較高水平，而聯準會將很快降息的想法是不真實的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

