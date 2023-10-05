由16年高點拉回 10年期美債殖利率基本持平

投資人等待最新數據，美國國債殖利率在前一交易日從多年高點回落後，周四 (5 日) 幾乎沒有變化。

美東時間清晨 6:02，10 年期公債殖利率小漲 0.4 個基點至 4.739%；周三 (4 日) 一度升至 4.884%，創 16 年來新高。2 年期公債殖利率下跌 1.1 個基點至 5.039%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

交易員正期待周五 (6 日) 的美國就業報告。《道瓊》調查的經濟學家預計 9 月美國經濟將增加 17 萬個就業崗位，略低於 8 月 18.7 萬個就業機會的增幅。

可以肯定的是，周三 (4 日) 發布的 ADP 就業變化報告顯示，9 月私人就業增幅顯著放緩。整個月僅增加 89000 個就業崗位，低於 8 月的 18 萬個。9 月的數字也遠低於先前調查的 16 萬。

許多投資人將此視為勞動市場寬鬆的跡象，引發聯準會升息周期可能很快結束的希望。聯準會自 2022 年 3 月開始升息，以給經濟降溫並抑制通膨。許多投資人一直擔心升息對經濟的影響以及是否會導致經濟衰退。

聯準會官員近期表示，利率維持在較高水準的時間可能會比先前預期的更長，並且有可能進一步升息。