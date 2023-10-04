日元一度跌破150大關後急速拉升 日本政府出手了？

美國當地時間周二 (3 日) 上午公布 JOLTS 就業數據後，日元對美元匯率短暫貶至 150 關卡，隨後神秘買家突然出手，全力拉升日元，從 150 日元上方拉升至 147 日元附近，後來短暫回落至 148.5 日元左右。

日元一度貶破 150 關卡後急速拉升。(圖：ZeroHedge)

自 1998 年以來，倘若日元對美元匯率跌破 150 日元，日本財務省就會出手干預。去年 9 月日元跌至 145.90，日本財務省就在當年 9 月到 10 月三次出手，共放出 650 億美元支撐日元匯率。

日本財務省去年 9 月到 10 月三次出手干預匯率。(圖：ZeroHedge)

市場猜測，日元被強力拉升的背後是日本財務省再次出手了。此前有報導指出，日本財務省負責匯率的副大臣神田正人表示，他正與美國財政部保持密切聯繫，雙方達成協議說任何多餘的干預行為都是不受歡迎的。

日本財務大臣鈴木俊一則警告，截至 3 日，日元匯率已經連續波動六日。他 3 日表示，不會因為單純跌破某個點位而出手干預，但若波動較大，則有干預的可能。

截稿前，日元兌 1 美元在短暫走高到 148.84 日元附近。

日本銀行 (日本央行、BOJ) 上周表示將於周三 (4 日) 進行 5-10 年期政府債券的額外購債操作，預估購債金額將為 6750 億日元(45 億美元)。

許多分析認為，隨著日元兌美元逼近 150 日元的心理關卡，並對進口價格施加上行壓力，事實上的緊縮可能會提前到來。

此前，摩根大通分析師表示，如果日元兌美元跌至 1 美元兌 150 日元以上，日銀可能會被迫提前升息。

市場分析認為，如果日銀最終決定開始收緊政策，將引發全球市場動盪，將推動資金從美債等資產流回日本國內，在一定程度上加速全球金融市場的非日資產的拋售，日元、黃金等傳統避險資產將再次受到市場追捧，而國際流動性進一步收緊，並引致美債、美股等資產價格下跌，有可能提高全球系統性金融風險。