擔憂長期高利率 美股前景偏空

對於希望從「利率長期偏高」環境下得到緩解的美股多頭來說，前景越來越黯淡。

標普 500 指數周二 (3 日) 跌至 6 月以來最低，道瓊工業股票平均指數指數回吐全年漲幅；芝加哥期權交易所 VIX 波動率指數 4 個月來首次升破 20。

市場動盪是由美國職位空缺意外增加引發的。在 Fed 試圖抑制居高不下的通膨之際，主席鮑爾一直在關注美國職位空缺。

美股面臨的問題在於買家太少。花旗集團數據顯示，追逐上半年美股反彈的對沖基金投資情緒已轉爲負面。散戶的情緒也在惡化，因爲他們將資金投入了回報率高達 5% 的貨幣市場基金。美國銀行數據顯示，美國企業在第 3 季放慢了回購步伐。

周二的暴跌是自去年 8 月以來第七次出現至少 1% 的跌幅，第 2 季僅有 3 次出現這種情況。股市漲跌期權比率在 9 個交易日中有 7 天保持在 1 以上。其他壓力跡象也在增加。標普 500 指數比過去 200 天平均價格高出不到 30 點，跌破這條均線可能引發大幅下跌。標普指數已經連續 137 個交易日處於高位，是 2020 年 6 月疫情帶動行情以來持續時間最長的一次。

投資人部位也不太可能有幫助。德意志銀行追蹤的一項衡量自主投資和系統性投資客部位的指標上周跌至減碼水平。接近 3 月銀行業危機期間，以及 2022 年 6 月因經濟衰退擔憂引發的崩盤。

Bokeh Capital Partners 創始人兼投資長佛瑞斯特 (Kim Forrest) 表示：「投資人擔心，如果利率保持在高點的時間更長，而經濟放緩的幅度足以對抗通膨，就將陷入全面衰退。人們對可能出現的問題有很多擔憂。」

高盛集團本周加入摩根士丹利和摩根大通的行列，警告升息可能引發美股進一步下跌。他們指出，標普 500 指數與 10 年期美債實質利率之間的差異接近近 20 年來的最大水平。不過，美國銀行美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 堅持己見，認爲投資人極度悲觀的情緒正是買入的理由。該公司的一項反向情緒指標顯示，有 95% 的機率未來 12 個月的回報率爲正值。

美林和美國銀行私人銀行資訊長兼市場策略主管昆蘭 (Joseph Quinlan) 表示：「可以說，對市場來說，似乎一切都在錯誤的時候出現了。這種交錯效應正在給市場和市場情緒帶來壓力。」

話雖如此，股票看來還是很貴。數據顯示，標普 500 指數 4.7% 的歷史殖利率幾乎與 10 年期美國國債殖利率相當，使股價相對於債券的價格達到 2002 年以來的最高水準。英國商業銀行數據顯示，如果本益比繼續受到高借貸成本的拖累，大盤股數可能需要 3 年時間才能超越 2022 年的紀錄高點。

當然，這並不意味着不會出現逢低買入者。但第 3 季財報季不太可能提供多少催化劑。最近幾周對企業獲利的預期一直在上升，但投資人越來越擔心企業無法達到更高的預期，平均修正幅度超過 5%，11 家標普 500 指數成分股中，有 10 家預期有所改善。

Jefferies 的數據支持這個觀點。在截至 9 月的 3 個月中，標普 500 指數成分股第 3 季收益預期調升 6.5%。這是本季 3.1% 的長期平均水平的 2 倍。通常情況下，調升後的收益對市場來說是個好兆頭。標普 500 指數往往會在修正幅度超過平均水平時上漲。但該公司也指出說，大幅上修幅度超過 5%，往往預示着下跌。