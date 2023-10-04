美國9月ISM非製造業指數降至53.6 服務業溫和放緩

美國 ISM 周三（4 日）公布的最新數據顯示，9 月服務業活動放緩，因為新訂單指數降至 9 個月低點，不過服務業擴張速度與第三季經濟穩健成長的預期保持一致。具體來看，美國 9 月 ISM 非製造業指數降至 53.6，符合市場預期，但低於 8 月前值 54.5。
此同時，標普全球 (S&P Global) 機構同日公布的 9 月 Markit 服務業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 50.1，略低於市場預期和初值的 50.2，不及於 8 月終值的 50.5。另外 9 月綜合 PMI 終值升至 50.2，高於市場預期與初值的 50.1，與 8 月終值 50.2 持平。
美國 9 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 58.8，前值 57.3
- 新訂單指數報 51.8，前值 57.5
- 僱傭指數報 53.4，前值 54.7
- 供應商交貨指數報 50.4，前值 48.5
- 存貨指數報 54.2，前值 57.7
- 物價指數報 58.9，前值 58.9
- 未完成訂單指數報 48.6，前值 41.8
- 新出口訂單指數報 63.7，前值 62.1
- 進口指數報 50.6，前值 52.3
- 庫存景氣指數報 54.8，前值 61.5
觀察指數細項，儘管 9 月商業活動指數升至 58.8 的 3 個月高點，但新訂單指數降至 51.8，遠不及前值 57.5，創 9 個月新低，透露服務業需求可能開始減弱。另外，9 月未完成訂單指數從前值 41.8 升至 48.6，達到 6 個月來新高。
就業市場方面，9 月雇傭指數小幅降至 53.4，服務業招聘成長更為溫和。接下來周五 (6 日) 最新非農就業報告將出爐，屆時將有更清晰的勞動力市場趨勢。經濟學家認為，9 月就業市場可能會以健康的速度增加就業人數。
通膨方面，9 月物價指數與 8 月持平，維持在 58.9 不變，仍是達到自 4 月以來最快增速。與此同時 9 月供應商交貨指數升至 50.4，高於 8 月的 48.5，為去年 11 月以來首次升破 50，表明交貨時間延長。其他方面，9 月庫存景氣指數降至 54.8、9 月存貨指數也從 8 月的 57.7 降至 54.2。
ISM 報告顯示，9 月有 13 個服務行業成長，其中包括房地產、零售貿易和採礦業，另外有 5 個行業下滑，主要是農業、娛樂與休閒、住宿和食品服務。
ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，大多數受訪者仍對服務業商業狀況持樂觀態度。此外，一些受訪者仍對潛在的不利因素感到擔憂。
儘管如此，在融資成本上升、通膨居高不下和薪資漲幅放緩的情況下，一些消費者在服務支出方面已經變得更加挑剔。另外，包括美國本月恢復學貸償還等新的挑戰，將讓消費者可自由支配的服務和商品購買承受更大壓力。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，9 月服務業 PMI 終值下滑進一步表明，美國經濟經歷夏季早些時候的復甦後已開始再次降溫。與此同時，服務業的通膨壓力仍然令人不安。
他指出，近幾個月變化最大的是對旅遊、娛樂等消費服務需求的減弱，以及金融服務活動的低迷。值得注意的是，商品和服務的平均價格遠高新冠疫情前平均速度上漲，其中服務業通膨特別頑強，部分原因是近期油價上漲所致。
有分析指出，美國經濟看起來在羸弱的基礎上進入第四季，暗示越接近年底，國內生產毛額 (GDP) 增速將放緩。