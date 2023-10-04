美國9月ISM非製造業指數降至53.6 服務業溫和放緩

美國 ISM 周三（4 日）公布的最新數據顯示，9 月服務業活動放緩，因為新訂單指數降至 9 個月低點，不過服務業擴張速度與第三季經濟穩健成長的預期保持一致。具體來看，美國 9 月 ISM 非製造業指數降至 53.6，符合市場預期，但低於 8 月前值 54.5。

由於 9 月新訂單指數降至 9 個月新低，ISM 非製造業指數下滑至 50.1。(圖：ZeroHedge)

此同時，標普全球 (S&P Global) 機構同日公布的 9 月 Markit 服務業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 50.1，略低於市場預期和初值的 50.2，不及於 8 月終值的 50.5。另外 9 月綜合 PMI 終值升至 50.2，高於市場預期與初值的 50.1，與 8 月終值 50.2 持平。

ISM 調查與標普全球調查結果相似 (圖：ZeroHedge)

美國 9 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 58.8，前值 57.3

新訂單指數報 51.8，前值 57.5

僱傭指數報 53.4，前值 54.7

供應商交貨指數報 50.4，前值 48.5

存貨指數報 54.2，前值 57.7

物價指數報 58.9，前值 58.9

未完成訂單指數報 48.6，前值 41.8

新出口訂單指數報 63.7，前值 62.1

進口指數報 50.6，前值 52.3

庫存景氣指數報 54.8，前值 61.5

圖：ISM

觀察指數細項，儘管 9 月商業活動指數升至 58.8 的 3 個月高點，但新訂單指數降至 51.8，遠不及前值 57.5，創 9 個月新低，透露服務業需求可能開始減弱。另外，9 月未完成訂單指數從前值 41.8 升至 48.6，達到 6 個月來新高。

就業市場方面，9 月雇傭指數小幅降至 53.4，服務業招聘成長更為溫和。接下來周五 (6 日) 最新非農就業報告將出爐，屆時將有更清晰的勞動力市場趨勢。經濟學家認為，9 月就業市場可能會以健康的速度增加就業人數。

9 月新訂單指數下滑、價格指數不變且雇傭指數下跌。(圖：ZeroHedge)

通膨方面，9 月物價指數與 8 月持平，維持在 58.9 不變，仍是達到自 4 月以來最快增速。與此同時 9 月供應商交貨指數升至 50.4，高於 8 月的 48.5，為去年 11 月以來首次升破 50，表明交貨時間延長。其他方面，9 月庫存景氣指數降至 54.8、9 月存貨指數也從 8 月的 57.7 降至 54.2。

ISM 報告顯示，9 月有 13 個服務行業成長，其中包括房地產、零售貿易和採礦業，另外有 5 個行業下滑，主要是農業、娛樂與休閒、住宿和食品服務。

ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，大多數受訪者仍對服務業商業狀況持樂觀態度。此外，一些受訪者仍對潛在的不利因素感到擔憂。

儘管如此，在融資成本上升、通膨居高不下和薪資漲幅放緩的情況下，一些消費者在服務支出方面已經變得更加挑剔。另外，包括美國本月恢復學貸償還等新的挑戰，將讓消費者可自由支配的服務和商品購買承受更大壓力。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，9 月服務業 PMI 終值下滑進一步表明，美國經濟經歷夏季早些時候的復甦後已開始再次降溫。與此同時，服務業的通膨壓力仍然令人不安。

他指出，近幾個月變化最大的是對旅遊、娛樂等消費服務需求的減弱，以及金融服務活動的低迷。值得注意的是，商品和服務的平均價格遠高新冠疫情前平均速度上漲，其中服務業通膨特別頑強，部分原因是近期油價上漲所致。

有分析指出，美國經濟看起來在羸弱的基礎上進入第四季，暗示越接近年底，國內生產毛額 (GDP) 增速將放緩。