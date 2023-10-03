Fed波斯提克：高利率應「長期」維持下去

美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二 (3 日) 表示，聯準會 (Fed) 應該「長時間」把利率維持在較高水準上，好讓通膨回落至 2% 的目標。他還表示，自己並不急著升息，但也不急著降息。

波斯提克認為，如果太早降息或者發出還沒解決問題的訊號，通膨就不會回到 2% 目標，但該目標是央行的共識，沒有商量餘地，因此希望能堅持對抗通膨立場，而將利率長時間維持在高峰的舉措是合適的。

波斯提克今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 沒有投票權，這幾個月來他一直是 Fed 偏向鴿派的官員之一，他認為 Fed 應該停止升息，而且把重點放在利率維持高峰的時間點上。

他還說，只要通膨預期不變，就有能力保持耐心，然而調查結果顯示並非如此，隨著通膨回落，Fed 的政策將變得更加嚴格，但是不需要這麼「用力」。

根據期貨數據，投資人目前認為今年再次升息與不升息的可能性大約相等。

Fed 在過去 18 個月內把基準利率提高至 5 個百分點以上之後，決策者在觀望今年是否需要再次升息。在 9 月份的貨幣政策會議上，決策者維持利率不變，不過暗示今年再次升息可能是合適的。

自該次會議之後，長期美債殖利率一直在上升，因為市場對 Fed 傳達出的訊息做出調整，即基準利率維持在高峰的時間可能比先前預期的還久。美國 10 年期與 30 年期公債殖利率在周二紛紛攀升至 2007 年以來新高。