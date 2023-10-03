梅西百貨將在露天購物商區開設30家小型店

梅西百貨 (Macy’s)(M-US) 周二 (3 日) 表示，未來兩年將在露天購物商區開設多達 30 家小型店，以將顧客從垂死的購物中心吸引到繁華的郊區。

該公司沒有公布具體地點，但表示更多商店將於明年開始開業。

這次擴張代表著這家連鎖百貨公司的一個轉折點。該公司一直在尋找方法來更新其傳統品牌，應對購物中心客流量的減少，並與搶走購物者的零售商競爭。

梅西百貨在過去 6 個月面臨更多挑戰，因為主要客戶群中等收入美國人開始關注支出並增加卡債。該公司今夏下修全年財測，並預計疲軟的銷售將持續下去。

商店長馬斯特羅納迪 (Marc Mastronardi) 表示，小型店是解決方案的一部分。梅西百貨對這些商店進行近 4 年的測試，這些商店的規模約為傳統商場商店的五分之一，提供精簡的組合商品、舉辦當地活動，並且擁有更現代和開放的外觀。此外，它們毗鄰大型商店、雜貨店和流行的折扣零售商，如 TJX (TJX-US) 旗下的 T.J. Maxx。

他說，購物中心外的商店業績比梅西百貨其他商店要好。根據公司自己的購物者調查，這些商店因購物方便、整潔、員工樂於助人、友好而獲得高分。

從 1 月底開始的本財年到 7 月 29 日結束的第二財季，開業超過一年的梅西百貨小型店合計直營和加盟實現可比銷售成長。其他部門第一財季和第二財季的直營和加盟的可比銷售額下降約 7%。

到今年年底時，梅西百貨將新開 15 家小型店，其中不包括已宣布的擴張計劃。其中 3 家是 Bloomie"s，這是梅西百貨旗下 Bloomingdale"s 的縮小版。即將開業的多達 30 家新商店將被稱為 Macy"s。該公司正在逐步淘汰 Market by Macy"s，該名稱最初用於較小的梅西百貨商店。

梅西百貨已經應對投資人的質疑，他們經常將梅西百貨的命運與陷入困境的購物中心聯想在一起。自 2015 年以來，該公司的股價基本上一直在下跌。今年至今該公司股價已下跌約 44%，同期標普 500 指數上漲約 12%。