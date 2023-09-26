美國政府若關門 9月非農就業、CPI等重要數據報告將延期公布

根據路透周一 (25 日) 報導，一名美國政府官員表示，如果聯邦政府在本周末因為缺乏資金而停擺，美國將無限期暫停公布主要經濟數據，其中包括對聯準會 (Fed) 官員和投資人相當重要就業和通膨報告。

具體來看，美國勞工部勞工統計局 (BLS)、商務部人口普查局(Census Bureau) 和經濟分析局 (BEA) 等所有政府機構都將暫停發布報告，而這將讓 Fed 的決策者、投資人、企業和美國民眾蒙眼做出決策。

報導指出，到目前為止由於民主與共和黨的不和，美國國會未能通過任何支出法案，替從 10 月 1 日開始的新財政年度聯邦機構提供資金。由共和黨控制的美國眾議院領袖本周將努力推進大幅削減開支的議案，但該議案不可能成為法律，加大周日 (10/1) 政府關門的可能性。

拜登政府的一名官員表示，在政府關門的情況下，勞工統計局將停止所有運作，只公布一部分已完成的數據，因此 9 月份的非農就業和 CPI 報告將不會公布。這也意味著每周初領失業金人數的報告也不會在政府停擺期間公布。

美國勞工部目前預定在 10 月 6 日公布 9 月非農就業報告，而 9 月消費者物價指數 (CPI) 將於 10 月 12 日發布。

分析指出，這種作法與 2018 年 12 月至 2019 年 1 月的政府關門有所不同，當時政府關門沒有影響到勞工部，並允許勞工統計局及其就業和培訓管理局繼續發布數據。

上述官員還說，人口普查局提供的大部分服務將停止，包括經濟普查數據以及經濟指標報告製作，以及美國社區調查的工作。

具體來看，美國 9 月零售銷售、新屋開工和新屋銷售、耐久財訂單、Fed 密切留意的關鍵通膨數據消費者支出和收入等報告發布也將延後。根據政府停擺的持續時間，原定於 10 月底公布的第三季國內生產毛額 (GDP) 初值也可能被延後。

對於貨幣政策決策者來說，就業與通膨數據報告出不來是重大影響。他們先前選擇不升息但仍保持警惕，表示未來將依據經濟數據來採取行動。

不過作為一個自籌資金的機構，Fed 將繼續發布數據、政策聲明和其他報告。9 月 19 日至 20 日的會議紀要將於 10 月 11 日如期公布。

