對俄提供無人機零件 美國把中俄等國企業列入貿易黑名單

美國拜登政府周一（25 日）對 11 家中國公司和五家俄羅斯公司實施新貿易限制措施，指控部分公司向俄羅斯供應無人機零件。

據《路透》報導，美國商務部把中國、俄國、芬蘭、德國等國 28 家公司列入貿易黑名單，美國供應商會因此更難向這些公司提供技術。

其中有九家公司，包括中國 Asia Pacific Links 和俄國 SMT-iLogic，被指控參與了一項計畫，為之前被列入黑名單的俄羅斯國防承包商 Special Technology Center 提供無人機零件。

《路透》、俄媒 iStories 及倫敦智庫英國皇家聯合軍種國防研究所（RUSI）的調查結果發現，總部位於香港的出口商 Asia Pacific Links，一直是俄國無人機計畫最重要的供應商之一。

針對美方以涉俄因素為由制裁中國企業的舉動，中國外交部發言人毛寧曾在 2 月表示，美方的行徑沒有任何國際法依據，也沒有安理會授權，是典型的非法單邊制裁和「長臂管轄」，嚴重損害中方利益，中方堅決反對。

毛寧說，中國在烏克蘭問題上堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決。美國卻不斷拱火遞刀，向烏克蘭提供軍事援助，包括大量先進武器裝備。美方一向衝突一方輸送武器，一邊又頻頻散布中國向俄方提供武器的假消息，藉機無端制裁中國企業。這是赤裸裸的霸凌行徑和雙重標準，十分虛偽。