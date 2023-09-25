和碩印度iPhone廠遭祝融之災 公司回應：對財務及營運無重大影響

根據路透周一 (25 日) 報導，蘋果 iPhone 代工廠之一的和碩 (4938-TW) 位於印度清奈 (Chenai) 的廠區昨 (24 日) 發生火災，對此和碩回應，主要是小型配電盤發生意外，目前情況已獲得控制，對公司財務及營運無重大影響，事故原因正在接受相關部門調查。

印度當地緊急部門官員表示，火災當時調派多輛消防車前往滅火，耗時近 5 個小時。對此，蘋果 (AAPL-US) 並未立即回應置評請求。

根據調研公司 Counterpoint 的數據，和碩目前占蘋果在印度 iPhone 產量的 10%。而印度媒體 Thanthi 昨日報導指出，該公司生產 iPhone 14、iPhone 14Pro、iPhone 15 與 iPhone 15 Pro 等型號的手機。

據了解，和碩去年 9 月開始在印度組裝 iPhone，目前也在就在泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 現有工廠附近為建設第二家代工廠進行談判。

隨著印度政府推動本土製造，蘋果公司自 2017 年透過緯創 (3231-TW) 和後來的鴻海 / 富士康 (2317-TW) 開始在該國組裝 iPhone 以來，一直在印度壓下重注。