〈美股早盤〉Fed升息擔憂影響 主要指數開低

交易員預估聯準會 (Fed) 可能會維持高利率來抑制通膨，投資人尋求避險，美元觸及今年 3 月以來新高、美國 10 年期公債殖利率走揚，美股主要指數周一 (25 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 0.04%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美國民主黨和共和黨上周皆警告可能無法就政府預算達成協議，如果國會未能於 10 月 1 日達成協議，屆時美國政府將因資金告急而停擺。美國國會需在這一天前，通過預算撥款法案，涵蓋下一財政年度的可自由支配支出和聯邦機構資金，而目前兩黨國會議員間的意見仍相去甚遠。

與此同時，美國聯準會 (Fed) 發言人上周五說，Fed 系統預估會在本財政年度裁員近 300 人，這次的裁員主要集中在 12 個地方聯準銀行，受影響最大的是資訊科技方面的工作人員。Fed 經營虧損直接影響美國財政部，聯邦儲備法規定，Fed 需要將經營性淨收入匯給財政部。如果淨利潤變為負數，向美國財政部的匯款將被暫停。

另一方面，兩名 Fed 官員上周說，至少有可能再升息一次，而且 Fed 可能需要在更長時間內保持較高的借貸成本，才能將通脹率降至 2% 的目標。波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，進一步收緊政策肯定不會排除，但 Fed 理事鮑曼則暗示，可能需要不止一次升息。

罷工消息方面，好萊塢編劇工會組織昨日宣布已達成協議並結束長達數月的罷工。根據外媒報導，協議為期三年，內容包括提高作家版稅，以及限制人工智慧 (AI)。儘管協議已經達成，但在罷工結束之前，該協議還必須經過兩次投票。

而美國汽車工人聯合會 (UAW) 對底特律三大汽車製造商的罷工進入第 10 天。與此同時，UAW 與三大汽車製造商的談判仍在繼續進行，勞資雙方的談判也沒有明確的成果。通用汽車 (GM-US) 和 Stellantis(STLA-US)這兩家汽車製造商的談判陷入停滯，福特汽車則有實質進展。

能源方面，自下半年以來國際油價持續反彈，摩根大通分析師預測，今年布蘭特原油價格將在每桶 90 至 110 美元之間，然後在後年走高 (預估後年全球供需失衡將達到每日 110 萬桶)，屆時布蘭特原油價格可能升至每桶 150 美元。

截至台北時間周一（25 日）21 時許：

焦點個股：

福特汽車 (F-US) 早盤下跌 0.40%，至每股 12.38 美元

福特汽車昨日表示，儘管在一些領域取得了進展，但在與美國聯合汽車工會 (UAW) 達成新的勞資協議之前，在關鍵經濟問題上仍有重大分歧需要協調。此前，UAW 上周五表示，與福特汽車的談判取得了實際進展，但並未對此置評。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.76%，至每股 130.10 美元

亞馬遜表示已同意對人工智慧公司 Anthropic 投資高達 40 億美元。這是該科技巨擘在 AI 競賽中對新創企業進行的最新一筆投資。Anthropic 由參與 OpenAI GPT-2 和 GPT-3 模型開發的前研究人員在兩年前創立。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 0.74%，至每股 419.18 美元

投資公司 Blacksquare Capital 的分析師 Bohdan Kucheriavyi 認為，輝達近期的表現表明，其成長故事遠未結束，有理由相信該公司第三季的業績將再次超出預期。該分析師認為，輝達在人工智慧領域的擴張、市場對其晶片的強勁需求以及即將發布的產品將超過當前這個階段面臨的風險。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

多倫多道明銀行 (Toronto-Dominion Bank) 資深歐洲利率策略師 Pooja Kumra 表示，所有央行都需要堅持在更長時間內升息的言論，因為通膨遠未達到他們的目標。

德意志銀行全球經濟和主題研究主管 Jim Reid 在一份客戶報告中，分析了長達 323 年的全球經濟數據，找出了經濟衰退即將降臨的 4 個警告訊號。不幸的是，美國經濟剛剛觸發了第四個也是最後一個訊號，該行預測美國進入衰退的機率有 76%。