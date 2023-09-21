〈美股早盤〉美上周失業金人數強化Fed維持高利率立場 美債殖利率走高 主要指數開低

美國上周初領失業金人數降至今年 1 月以來新低，凸顯就業市場強勁，強化聯準會 (Fed) 在更長時間內把利率維持在高峰的立場，另外 Fed 公布利率決策時也暗示今年內會再次升息，激勵美國公債殖利率躍升進而打壓成長股，美股主要指數周四 (21 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 160 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌逾 1%。

美國聯準會 (Fed) 如期將維持利率在 5.25% 至 5.5% 區間不變，不過 Fed 主席鮑爾仍表示在準備在適當的情況下進一步升息，結合升息路徑點陣圖透露的資訊，今年年內有可能再升息一次。

在 10 月 1 日新財政年度到來之前，美國國會還有不到兩周的時間來確定聯邦政府的預算，倘若政府關門，第一個受影響的數據將是 10 月 6 日發布的美國 9 月非農就業報告，隨後是 10 月 12 日發布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 報告。

自 1976 年以來，聯邦政府已經關門 20 次，平均關門持續時間為 8 天，其中最久的是 2018-2019 年的政府關門，持續了 34 天。有數據顯示，標普 500 指數在其中 10 次關門期間走高，另外 10 次則走低。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示，對數據的依賴仍是目前 Fed 政策動向的核心，而政府關門的可能性越來越大，這家大經濟數據延遲發布的可能性，恐讓 Fed 的任務更具挑戰性。Lyngen 認為，儘管投資人繼續爭論是否會在 11 月或 12 月再次升息，但政府關門恐讓 Fed 沒有數據來判斷是否應該升息。

在 Fed 暗示明年很長一段時間內利率可能會保持在高峰後，債券交易員預估美國公債殖利率將繼續走高。

根據媒體調查，172 名受訪者中有 58% 的人認為，美國兩年期公債殖利率尚未觸頂，而多數人預估 10 年期公債殖利率將攀升至 4.5% 以上。兩年期公債殖利率在周四升至 5.19 以上，創 17 年來新高，30 年公債殖利率升至 4.48%，創 2011 年以來新高。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數報 20.1 萬人，遠低市場預期的 22.5 萬人，也不及修正後前值 22.1 萬人，寫下今年 1 月以來新低，表明健康的就業市場將繼續支撐經濟。

能源方面，最新數據顯示，避險基金紛紛湧入石油市場，押注油價很快突破每桶 100 美元。截至 9 月 12 日的兩周內，布蘭特原油和西德州原油基金淨多頭部位合計增加 35% 至 52.7 萬份，創下 18 個月來新高。近期油價上漲的動力主要來自沙烏地阿拉伯、俄羅斯等主要產油國的持續減產。

截至台北時間周四（21 日）21 時許：

焦點個股：

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤上漲 5.83%，至每股 265.13 美元

全球經濟成長風向球聯邦快遞 (FedEx) 上季財報獲利優於預期並上調全年財測，激勵盤前股價漲近 5%。具體來看，聯邦快遞營收報 217 億美元，雖低於去年同期但符合市場預期，經調整後每股獲利報 4.55 美元，遠超去年同期的 3.44 美元和市場預期的 3.71 美元。展望未來，聯邦快遞將全年每股獲利自先前的 16.50-18.50 美元範圍上調至 17-18.50 美元。

博通 (AVGO-US) 早盤下跌 3.82%，至每股 798.87 美元

根據外媒報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 已經討論最快在 2027 年放棄博通作為人工智慧 (AI) 晶片供應商，倘若成真 Google 將自己設計 Tensor 晶片。報導還指出，兩家公司就博通晶片收費問題陷入僵局後，Google 高層就訂下目標打算放棄博通。

雪上加霜的是，南韓反壟斷機構同日宣布，將暫時對博通以及其附屬公司處以 191 億韓元 (合 1,420 萬美元) 的罰款，此前博通涉嫌強迫簽訂一份對電子巨擘三星不利的長期供應協議。另外，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將對博通下達糾正命令。

安謀 (ARM-US) 早盤下跌 1.00%，至每股 52.38 美元

軟銀旗下晶片設計公司安謀盤前跌近 3%，開盤後可能創下上市以來新低。該股已經連續四個交易日下跌，累積跌幅近 17%，較上市次日創下的歷史新高每股 69 美元跌去 23.3%，市值蒸發 165 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 20.1 萬，預期 22.5 萬，前值 22.1 萬

美國上周續領失業金人數報 166.2 萬，預期 169.5 萬，前值 168.3 萬

美國費城聯準銀行 9 月製造業指數報 - 13.5，預期 - 0.7，前值 12.0

美國 8 月成屋銷售年化總數預期 410 萬戶，前值 407 萬戶

美國 8 月成屋銷售年化月增率初值預期 0.7%，前值 - 2.2%

華爾街分析：

Thornburg Investment Management 投組經理霍夫曼 (Christian Hofmann) 表示，目前市場和 Fed 似乎都同意本輪升息周期已經或徘徊在尾聲，有爭議的是利率將維持在高峰的時間。

高盛經濟學家預估，Fed 將在明年第四季啟動降息周期，而非此前預估的第二季。另外巴克萊則預估 Fed 會在明年最後三次會議上降息，而摩根士丹利仍認為，第一次降息會出現在明年 3 月。