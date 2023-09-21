「越南版特斯拉」VinFast進軍歐洲 傳第四季交付三千輛電動車

有「越南版特斯拉」之稱的電動車製造商 VinFast 執行長 Le Thi Thu Thuy 周四 (21 日) 表示，在獲得監管部門批准後，公司計畫今年向歐洲運送收批電動車。與此同時歐盟正在考慮對其競爭對手中國電動車商徵收關稅。

Le Thi Thu Thuy 預估今年第四季會向法國、德國和荷蘭客戶交付首批 VF8 休旅車，而其他 VF6、VF7 和 VF9 車款明年也將登陸歐洲市場。不過他並未透露的第四季 VF8 的交車數量，但有知情人士透露約 3,000 輛，而且其中一些會供應給以色列。

Le Thi Thu Thuy 還說，VF8 車款已獲得歐盟監管機構的批准且符合歐盟標準，可以在其 27 個國家內銷售，此外也在努力獲得歐洲 Euro NCAP 的認證。

分析指出，倘落實現這一目標，歐洲今年可能成為 VinFast 最大的海外市場。至於美國市場，根據該公司上市後向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，VinFast 今年早些時候向美國運送約 2,100 輛電動車，並計劃交付更多的 VF9 車款。

另一方面，歐洲式中國汽車製造商最大的市場之一，根據諮詢公司 Inovev 數據，今年前 7 個月，中國電動車的出貨量接近 7 萬輛，幾乎是去年同期的 2 倍。

倘若歐盟調查得出的結論認為有必要對中國製電動車徵收懲罰性關稅，VinFast 的電動車價格相較中國電動車可能會更具有競爭力。

據了解，VinFast 在歐洲的擴張式其全球計畫的一部分，該計畫還包括在美國和印尼蓋工廠，並瞄準印度、中東、非洲和拉丁美洲。

截稿前，VinFast(VFS-US) 周四盤前股價下跌 2.27%，每股暫報 16.80 美元。