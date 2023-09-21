英國央行按下暫停升息鈕 英鎊跌至6個月新低

英國央行 (BOE) 在連續 14 次激進升息後，受 8 月通膨數據意外降溫影響宣布暫停升息，消息公布後，英鎊兌美元一度短線下挫約 70 點，跌至今年 3 月以來新低。交易員下調對英國央行進一步升息的押注，預估利率高峰為 5.44%。華爾街券商高盛和野村此前曾表示，利率可能已經觸頂。

截稿前，英鎊兌美元貶值 0.78%，至 1.2247 美元。

英國央行以 5 對 4 的投票結果決定暫停升息，將關鍵利率維持在 5.25%，為 2008 年 2 月以來新高，此前經濟學家各執一詞，預測升息與不升息的人數各占一半。

不過英國央行仍替未來升息留下空間，重申先前的指引，將在足夠長的時間內保持足夠限制的利率水準，好讓通膨回到目標。倘若通膨仍頑強不退，則需進一步收緊貨幣政策。

英國上個月通膨意外放緩，這迅速打擊外界對央行升息 1 碼 (25 個基點) 的信心，目前外界認為本次英國央行貨幣緊縮周期還有 80% 的可能性會再次升息。

Jupiter Asset Management 固定收益另類投資主管 Mark Nash 表示，英國央行認為他們已經做得夠多了，但隨著英鎊貶值，他們正在承擔通膨風險。

分析指出，在英國央行公布利率決策前，英鎊已經是本月主要貨幣種表現最差的貨幣。尤其在美國聯準會 (Fed) 公布決策後，英鎊面臨進一步壓力，Fed 最新經濟預測顯示，決策者預估 2024 年的降息幅度將低於此前預測，進而提振美元。

儘管交易員放鬆對英國央行進一步收緊貨幣政策的押注，但隨英國央行加快量化緊縮 (QT) 步伐，英國公債仍面臨壓力，10 年期公債殖利率上升 6 個基點至 4.28%。

決策者表示，他們的目標是盡快縮減英國央行資產負債表的規模，替未來可能的金融穩定干預挪出空間。從 10 月開始的 12 個月內，該行計畫將其政府債券投資組合減少 1,000 億英鎊至 6,580 億英鎊。