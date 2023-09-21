歐盟展開反補貼調查 蔚來汽車執行長籲採開放態度

路透周四 (21 日) 報導，在歐盟執委會上周對中國電動車商發起反補貼調查後，蔚來汽車執行長李斌表示，他希望所有政府都能採取開放態度，而不是孤立主義。

李斌在自家首款智慧手機發表後發表上述言論。他說從中國新能源車的發展中吸取的教訓是開放和歡迎競爭，以造福用戶和全球可持續發展。

蔚來汽車總裁秦力洪在同場活動上說：「作為一家私人企業上市公司，我們仍在虧損，在歐洲的售價並不低。期盼市場可以更簡單，讓市場就是市場。身為企業家，希望政府和民間能夠積極引導新能源車產業。」

中國電動車和混合動力車製造商排名第九的蔚來汽車，在中國本土市場競爭加劇之際，也如其他競爭同業一直在向歐洲擴張。

歐盟執委會表示，中國在歐洲銷售的電動車占比以上升至 8%，到 2025 年可能達到 15%。歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 上周表示，中國電動車價格被「巨額國家補貼」人為壓低。中國駐歐盟商會 (Chinese Chamber of Commerce to EU) 則回應說，該產業的優勢並非能源補貼。

另外，李斌還透露公司未來展望，他認為可能會比美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 在更短時間內實現收支平衡，而且 20% 的毛利率可以長期維持。李斌說：「我們希望第三季能恢復到兩位數的利潤率，並在第四季進一步改善。」

根據蔚來汽車上月公布的第二季財報，淨損報人民幣 61.2 億元 (合 8.3951 億美元)，去年同期虧損人民幣 27.5 億元；第二季毛利率為 1%，去年同期為 13%。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 周四美股盤前股價下跌 2.61%，每股暫報 8.59 美元；蔚來汽車 (9866-HK) 香港股價周四收漲 1.01%，報每股 69.80 港元。