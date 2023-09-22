路透：特斯拉擬在印度興建電池儲能廠

路透周四 (21 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉 (TSLA-US) 已制定在印度生產和銷售電池儲存系統「Powerwall」的計畫，並且向印度官員提交一分尋求建廠獎勵的提案。

知情人士透露，特斯拉在最近與印度政府的會議中，提議透過自家的 Powerwall 系統來支持該國的電池儲存能力，該系統可以儲存太陽能或電力公司的電力，以便在夜間或停電時使用。

據了解，儘管特斯拉尋求蓋電池儲存工廠的一系列激勵措施，但印度官員表示，這些措施無法實現，不過政府可以透過向購買此類產品的民眾提供補貼，幫助該公司創造一個公平的商業模式。

另外，儘管特斯拉和印度政府都對這一提案很感興趣，新德里也在繼續對期進行審查，目前還不清楚該計畫是否會實現。

還有知情人士透露，Powerwall 的提議是特斯拉在印度擴大業務計畫的一部分，考慮的不僅僅是電動車，還可望替自家的電池儲存系統找到民間與工業客戶。如果計畫進展順利，特斯拉甚至會考慮替工業客戶開發更大的解決方案，但具體細節為何仍不清楚。

印度官員還透露，特斯拉可能不得不努力降低期電池儲存產品成本，不過政府可以幫助解鎖市場，預估需求將非常龐大。

對於上述報導，特斯拉、印度政府首席發言人和商務部皆未回應置評請求。

報導指出，印度已經增加對城鎮和村莊的電力供應，但由於需求激增，仍面臨高峰時段的電力短缺。由於儲能技術昂貴且尚未普及，印度在很大程度上仍依賴燃煤發電。

去年由於煤炭運輸問題，印度面臨 6 年多來最嚴重的電力危機，而提升煤炭和水力發電儲能裝置發展遲緩增添夜間停電風險，因為夜晚沒有太陽能可使用。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周四盤中股價下跌 1.81%，每股暫報 257.85 美元。

